Os 40 anos de sucesso da Michelon e temporada de verão no Cassino

Temporada espetacular

Quem alugou casa nas praias gaúchas foi contemplado com dias simplesmente lindos, tanto em janeiro, como vem sendo em fevereiro. Dois meses de muita praia, águas limpas e perfeitas para querer ficar no mar! Além do clima estar contribuindo, as programações nas praias da metade sul serão intensas até o final do mês! Com relação a Praia do Cassino, maior polo turístico da zona sul, o que se visualiza são anos de muitas novidades no que se refere a condomínios residenciais, lojas, novo supermercado! A Avenida Rio Grande já não tem muitos dos seus chalés centenários, poucos ainda sobrevivem, mas suas árvores nativas, a ciclovia, o vai e vem de milhares de pessoas de toda a região fazem do verão na praia riograndina uma constante de prazeres e momentos de alegria! Já começa a deixar saudades!

Diamantinos: 120 anos

Presidente Delorges Duarte do Clube Diamantinos. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O presidente Delorges, do Clube Diamantinos, iniciando os preparativos para o jantar dançante em comemoração pelos 120 anos da tradicional sociedade. Serão homenageados os ex-presidentes, ex-rainhas e ex-duquesinhas, que serão agraciados com uma medalha alusiva à data, que será em 11 de abril!

Noite de emoção

A Construtora e Incorporadora Michelon brindou os seus 40 anos de sucesso numa noite de alta gastronomia no Borgonha Garden House. O empresário Ricardo Coelho Michelon, acompanhado dos filhos Rodrigo e Ricardo Dias Michelon, recepcionou os convidados na casa onde morou a matriarca Aracy Michelon e ainda pertence a família Michelon. A noite iniciou com uma mesa de antepastos espetacular assinada pelo chef Juliano Kruger, e tanto o prato principal, um strogonoff, e a sobremesa, musse de chocolate, eram receitas preparadas pela inesquecível Aracy Michelon. Um resgate a altura dos 40 anos da construtora!

Vida longa para essa empresa pelotense!

Moda

Claudia Silveira e Idilia Leonardo iniciam hoje semana de sale da coleção verão em suas lojas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Como acontece sempre nessa época do ano, a temporada é de grandes liquidações das coleções de verão! Moda é assim, as marcas lançam duas grandes coleções a cada ano, e ainda tem os lançamentos para as estações intermediárias. Na Onix e no espaço de moda de Claudia Silveira, a partir de hoje, oportunidade para você adquirir peças atemporais! Vale a dica!