Festa de 15 anos, noite de boteco e charme carioca no Cassino

Charme carioca

Sandra Schmidt encerrou a temporada pela praia do Cassino e recebeu na tradicional morada família os amigos gaúchos antes de retornar ao Rio de Janeiro. Sandra é daquelas mulheres que os anos não passam para ela, pois está ainda mais charmosa e chique, e recebeu os convidados usando look em seda estampado adquirido na sua recente viagem à Turquia. A quituteira Neusa, que sempre vem do Rio para acompanhar Sandra nas temporadas pelo Cassino, preparou uma mesa maravilhosa, com elogios de todos! Entre as presenças, Sheila e Thierry Rios, Rosalice e Luizinho Laviaguerre da Silva, Andrea e Pedrinho Alvariza, Berenice e Ronaldo Zehclinski, Adriana Dora da Fonseca, Tota Rivoire Sá, Janice Olinto, Celinha e Roberto Laurino. O boa pinta Frederico Schmidt auxiliou a mãe na acolhida aos amigos!

Noite de Boteco

Instituto Julieta Amaral promove a Noite de Boteco, na SAC. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Instituto Julieta Amaral movimenta o sábado na praia do Cassino. A Noite de Boteco, na SAC, já é sucesso absoluto e terá renda para a Santa Casa do Rio Grande! Pedro Amaral, marido da inesquecível jornalista Julieta Amaral, está a frente da organização da festa. Gastronomia de boteco, boa música e muita gente conhecida que se sensibilizou para auxiliar a tradicional instituição de saúde de Rio Grande.

Família elegante

Mariana Zerwes, na sua linda festa de 15 anos, no Dunas Clube, usou modelo em zibeline azul com aplicações de flores em organza, bordadas em linha do mesmo tom, preenchiam o corpo do vestido e se estendiam ao longo da saia em pregas. Fernanda Mendes, mãe da aniversariante, usou rosa claro, com corpo em flores, brinco em brilhantes. A avó Beth Zerwes, uma diva da sociedade pelotense, usou modelo fluido amarelo. Os modelos de Mariana, Fernanda e Beth foram escolhidos na Onix, de Idilia Leonardo, referência em moda festa!