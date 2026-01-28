Casamento em Bagé, lançamento de livro e os preparativos para o Planeta Atlântida

Casamento em Bagé

Valentina Martins da Silva e José Fernando Dallé protagonizaram um dos casamentos mais bonitos da temporada, sábado, em Bagé! A cerimônia religiosa aconteceu na Catedral de São Sebastião, e foi marcada pela beleza dos noivos, e das daminhas e pajens! A aparição de Valentina, num modelo de linha romântica do estilista Carlos Medina, com cauda e véu longo! A gargantilha em pérolas complementou a toillet da noiva! A recepção na Villa Toscana teve decor super chique de Simone Mansur Silveira e toda Bagé importante esteve brindando a união de Valentina e José Fernando! As mães dos noivos Lysiane Bispo da Costa e Fernanda Pereira Barbosa, ambas com modelos de Carlos Medina, eram só felicidade, assim como Eulália Anselmo e Gilberto Martins da Silva!

Planeta Atlântida

Head do Planeta Atlântida, Caroline Torma, na reta final da montagem do evento. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

30 anos do Planeta Atlântida! Chegou a hora da praia de Atlântida viver o seu mais importante evento de verão!

Serão duas noites de excelentes atrações, sexta e sábado, reunindo milhares de pessoas de todo o Rio Grande do Sul! Tomara que o tempo colabore e seja uma edição inesquecível! Talento e competência é o que não faltam para Carol Torma, a mulher que organiza o Planeta Atlântida!

Lançamento

Klécio Santos lançou o livro que fala do ano mais glorioso do Esporte Clube Pelotas, no fim de semana, em Porto Alegre! Paulo Raymundo Gasparotto , Luciana Gastal, Cris Pinto entre os que foram receber o autógrafo de Klécio Santos.

Noite elegante

Roberto Bonini, anfitrião de logo mais em Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Roberto Bonini recebe hoje em seu elegante apartamento músicos importantes como Cristian Budu, Flavio Leite e Eiko Senda, que estão em Pelotas participando da programação do Festival Internacional SESC de Música!