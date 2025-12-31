Uma festa à altura da data!





Érico da Silva Ribeiro recebeu ao lado da sua Maria do Carmo Maciel, e ali recepcionaram convidados de toda a Zona Sul para a merecida comemoração dos 90 anos!

Maior plantador de arroz do mundo, quando se propôs a fazer política, sua trajetória foi sempre de reconhecimento, admirado por todo o meio rural gaúcho. Faltariam palavras para ressaltar tudo o que representa o patriarca Érico da Silva Ribeiro.

Amado pelos filhos, netos e bisnetos, nora e genros, nada mais justo que a querida família preparasse uma noite inesquecível, no último sábado, no Clube Campestre de Pelotas! Um assado gaúcho, como o aniversariante aprecia, teve o acompanhamento de saladas preparadas por Irene Assumpção Vianna! Andrea Marini esteve a frente da organização, e tudo impecável!

O fim de tarde lindo no Clube Campestre proporcionou drinques sobre o toldo, com as ilhas de antepastos, e a mesa de doces, com bonitos arranjos florais de Gabriela Leiria!

Maria do Carmo Maciel e os filhos de Érico, Luciana, Cristina e Fernando, eram só felicidade e confraternizaram com os 350 convidados. Foi lindo vivenciar esse momento da vida do querido amigo Érico!

Punta del Este

Os dias têm sido de muito sol e calor na internacional praia uruguaia, que está lotada para a virada do ano!

A programação é intensa e um dos momentos marcantes foi a festa de segunda, no MACA, que bombou de gente bacana!

Um parador novo já está atraindo os VIPs que estão em Punta, o Casablanca, que leva a assinatura do escritório de arquitetura de Carolina Proto. E para logo mais está previsto um show espetacular de drones!

Ritmo de verão

A festa de réveillon do Country Club Cidade do Rio Grande será a preferida do grupo jovem conhecido. Gui Albuquerque da Fonseca e seus sócios estao montando uma estrutura impecável! Vai bombar!

Sábado, em Punta, na morada do Bosque, de Valeska e Paulo Tonet Camargo, o charmoso picnic, onde a anfitriã cuida de todos os detalhes e reúne todas as mulheres chiques de Porto Alegre e Brasília que estão na praia uruguaia!

No Carmela, noite dessas, o charme ficou por conta da mesa em que estavam Neca Abrantes, Sheila Rios, Ana Carla Bertoli e Natália Rios! Neca e Fernando Rafael Abrantes chegam em Punta dia 4 para passar todo o mês de janeiro!

Como essa é a última coluna de 2025, aproveito para desejar a todos os leitores, seguidores e amigos um novo ano espetacular! Obrigado por me acompanharem e Feliz 2026!!!