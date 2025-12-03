Preparativo para o Baile dos Longuinhos e festa de arquitetos em destaque

Baile dos Longuinhos

O acontecimento social mais aguardado do ano acontece nesse sábado. O tradicional Baile dos Longuinhos, montado na pérgula e nos jardins da piscina do Dunas Clube! A noite marca a despedida da atual diretoria e a posse da nova diretoria. As meninas anunciadas como as novas tituladas do Dunas, no Baile das Debutantes, receberão suas faixas! O show nacional de Paulo Ricardo será o ponto alto da noite em que a decor será assinada por Simone Mansur Silveira. Uma festa grandiosa, que exige uma estrutura perfeita para atender as mais de 850 pessoas já confirmadas! As mulheres serão um capítulo em elegância e os salões de beleza estão com a agenda esgotada!

Festa no jardim

A festa natalina preparada por Cibele Power Garcia e Antônio Carlos Garcia, no jardim da loja da SCA Pelotas, foi o maior sucesso. O presidente da empresa moveleira gaúcha de prestígio nacional, Sérgio Manfroi e esposa Ivete vieram especialmente para prestigiar a noite! Tudo lindo, uma mesa deliciosa da Satolep, um bar da Company Drinks, e a participação dos nomes importantes da arquitetura pelotense! As bolas customizadas por arquitetos, artistas e decoradores deixaram a árvore de Natal da loja um espetáculo! O talento do DJ Anthony, de Rio Grande, fez a noite ficar ainda mais descontraída!

Coquetel

Juliano Krüger fará o coquetel da Casa de Santo Antônio do Menor. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Casa de Santo Antônio do Menor promove o coquetel Abraçando, dia 9, na sede da entidade. O chef Juliano Krüger vai assinar o serviço do evento beneficente! A presidente Maria Laudecena está à frente da organização junto ao grupo de mordomas!

Gastronomia no Cassino

Duas dezenas de restaurantes participam de uma mobilização para cada vez mais fazer da praia do Cassino, especialmente na temporada de verão, como um polo de gastronomia! Os proprietários dos restaurantes criam novos pratos em seus cardápios! E isso vale também para as pousadas do balneário rio-grandino!

De Dezembro a Março o foco é todo do Cassino, onde a movimentação do verão traz uma energia única, que atrai turistas de todo o Brasil.

Pensando na alta demanda, vinte restaurantes passam por um processo para aprimorar seus cardápios através da iniciativa Projeto Gastronomia do Cassino , uma parceria entre a Prefeitura de Rio Grande e o Sebrae, que visa fortalecer a identidade gastronômica com foco em pratos à base de camarão, anchova e outros frutos do mar, a proposta é oferecer uma experiência prazerosa e receber os veranistas durante a temporada de verão no maior polo turístico da região sul.

Casamento

A estilista Luíza Fichtner assinará o modelo de noiva da médica Celina Leite. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A médica Celina Dentice da Silva Leite será uma das noivas de março! Vai usar modelo da estilista Luíza Fichtner, de Porto Alegre, para o casamento com Marcelo Cecconi! A mãe do noivo, Valéria Jorge Cecconi, irá vestir um sob medida de Sérgio Pacheco. A recepção será no Clube Campestre.