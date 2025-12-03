Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Preparativo para o Baile dos Longuinhos e festa de arquitetos em destaque

Confira a coluna desta quarta-feira!

