Posse do reitor, inauguração no PSJ e visita de personalidades à Zona Sul!

Cocktail Noël

Silvana Porto Correia, Vitor Raskin e Marcia Brum presenças no Cocktail Noël dessa segunda. Flávio Mansur / Arquivo Pessoal

Vitor Raskin recebe na segunda em seu elegante apartamento para brinde de Natal, reunindo amigos queridos numa noite de confraternização! Maria Esther Bordini vem de Punta, e já vai contar em primeira mão as novidades da praia uruguaia para a temporada de verão.

Lindeza

Scheila Rios e a filha Natália passam o natal na praia do Cassino. Flávio Mansur / Arquivo Pessoal

Foi um ano lindo para Natália Ramos Rios. Expos seus bordados em Paris, retornou a pouco de outro curso em Londres. Sem falar, no seu curso de bordados, na charmosa Casa Tri, em São Paulo, que é o maior sucesso. A bela filha da Sheila e do Thierry Rios, mulher do Rafael Ballester Abrantes, está chegando para passar as festas de final de ano na Praia do Cassino!

Temporada no Sul

Liana Marcantonio e o cirurgião plástico carioca Paulo Muller. Andréa Marini / Arquivo Pessoal

O mais prestigiado cirurgião plástico do eixo Rio/ São Paulo, Paulinho Muller, passou o fim de semana em Gramado, onde veio para um casamento de amigos! No domingo, na capital gaúcha, teve brinde na morada de Liana Marcantonio, antes de seguir para o Makoto! Lívia e Leonel Bortoncello participaram da noite!

Almoço elegante

Myriam Gagliardi, homenageada nesta sexta por Lúcia Weymar. Flávio Mansur / Arquivo Pessoal

Lúcia Weymar recebe sexta em seu charmoso apartamento para almoço em homenagem a querida Myriam Gagliardi, que está chegando ao Sul para passar o Natal em família na Estância da Graça! Myriam é uma mulher muito especial, admirada por todos na sociedade carioca!

Reta final

O cheff Gabriel Marques promete novas receitas para a filial do Fatto In Riso, que inaugura nesse fim de semana no PSJ. Flávio Mansur / Arquivo Pessoal

O restaurante Fatto in Riso, conhecido pela sua deliciosa gastronomia, os risotos são divinos, inaugura a primeira filial no PSJ, nesse próximo final de semana! O projeto é da arquiteta Daniela Brod! A esquina mais charmosa da cidade está sempre incluindo novas operações, se firmando cada vez mais como um polo de gastronomia na cidade!

Posse

O médico José Carlos Bachettini Júnior, com um trabalho extraordinário a frente da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas, teve cerimônia de posse para mais uma gestão como Reitor da tradicional instituição de ensino superior! Lideranças e convidados foram desejar sucesso a Bachettini Júnior!