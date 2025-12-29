O Natal na Zona Sul

E a tradição da ceia com a família, a troca de presentes e tudo mais que caracteriza o Natal, faz da data sempre uma das celebrações mais aguardadas do ano! Imagens de famílias conhecidas de várias partes ilustram a página desta segunda-feira! Eu adorei o meu Natal, foi lindo estar ao lado do meu pai e da minha mãe, ele com 96 anos e ela com 86! Uma bênção!

No Cassino

Bianca Balaguez, Joanna Silva, Michelle Mello e Danielle Gonçalves na Quinta Dupla do Larus, na SAC! Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Quinta Dupla promovida pelo pessoal do Larus, na Sociedade Amigos do Cassino, é onde se encontra todo pessoal conhecido de Rio Grande! Nesta última, bombou de gente bonita. Bianca Balaguez, Joana Silva e Michele Mello estavam por lá acompanhadas de Geraldo Cuchiara, Chico Ubatuba de Faria e Haroldo Amaral Jr.

A noiva de março!

Arquiteta Georgea Hosni casa em março com o jovem empresário Nelsinho Costa. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

As núpcias de Georgea Franck Hosni e Nelson Costa já surge como um dos acontecimentos importantes de março! A noiva arquiteta é um charme de mulher e certamente estará linda no modelo assinado pela estilista Dani Bello, de Porto Alegre! Vera Lessa Hosni, avó paterna de Georgea, será presença marcante nos salões do Dunas Clube, assim como as irmãs Lorena Franck Hosni e Lúcia Franck Furtado de Mendonça, mãe e tia da noiva!

Com vista para o Arroio Pelotas!

Martinha Carapetto e Maurinho Piuma preparam a festa mais charmosa de virada do ano, na morada do casal! Já soube que mais de 80 pessoas já confirmaram presença, numa noite que não faltará animação!