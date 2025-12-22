Festas, moda e gastronomia agitam sociedade pelotense

Casa Três

Gabriela, Juliana e Carol comandam a Casa Três Atelier. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Foi um ano de muito sucesso para as gurias da Casa Três, a Carol, a Juliana e a Gabriela. Assinaram vários modelos de debutantes, modelos para as festas de 15 anos, e para mães e formandas! Em breve, inauguram o novo ateliê, que vem super charmoso com o projeto da arquiteta Liana Delamare!

Cardápio de verão

Uns falam no carpaccio, outros nas massas, a verdade é que o novo cardápio do Canto Restaurante, no Parque Una, tem merecido todos os elogios! A casa, que já é um sucesso no horário de almoço, agora tem registrado ótima movimentação, também a noite, quando o serviço é bem diferente do dia!

Festão na SAC

Bernardo Daoud e os avós Irene e José Roberto Daoud na festa de formatura que lotou a SAC. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A formatura do Terceirão do Colégio Bom Jesus, movimentou a Sociedade Amigos do Cassino! A festa teve organização de Milene Sahagoff e decoração da Floricultura Cheiro de Mato! O grupo jovem era puro charme e as meninas e meninos capricharam nos looks!

Beleza

As meninas que concluíram o 9º ano da Escola Mário Quintana estavam lindas na cerimônia de formatura! Valentina Lauffer, Alice Villasante, Antônia Lahn chamaram atenção! Fase maravilhosa da vida, e os pais emocionados, felizes com o ciclo concluído!

Petiscos de boteco

Kohi & de Souza foi homenageado com uma noite linda, possibilitando que os convidados confraternizassem no terraço do escritório, localizado no segundo andar do Moinho Office! Cristian Barbosa, Guilherme Lacks e Rafael Amaral de Souza, sócios-proprietários do escritório, brindaram com clientes e amigos as conquistas obtidas ao longo do ano! Muito chopp, petiscos de boteco do Cruz de Malta, e música ao vivo para descontrair a noite! Fernanda Lauermann, Paola Bertinetti, Danielle Pessoa, Natália Leonardo, Rafaela Fuhro Souto deram ainda mais charme a noite de brindes!

Tarde charmosa

Claudia Silveira juntou uma parceria interessante para participar da tarde de moda, joias e cosméticos, que movimentou o espaço de moda de Claudia Silveira, no piso superior da Le Petit Spa. Antonela Almeida dos Santos mostrou as suas joias, Claudinha arrasou nos looks em couro e linho, Lisi Rotta, linda de viver, teve corner com os produtos Usobylisi, e a linha de verão da Uso Indicado! Canapés, espumante e um entra e sai de presenças conhecidas!