Festas e conquistas marcam o final de ano na Zona Sul

Sábado lindo no Castelo

Raquel Neutzling e Guga Pollnow armaram uma festa linda para comemorar com os amigos o nascimento em breve do garotão Gabriel. O Castelo Santa Irene, da família Pollnow, teve ambientação com toldos, palco para a banda, varias ilhas de comidas e carnes assadas no chão, no melhor estilo gaúcho! Marlei e Gilberto Pollnow eram só felicidade, assim como a titia Andréia Pollnow. Presenças femininas chiques como Olga Halfen, Vanessa Schramm Carvalho, Cristine Rodrigues pontearam a relação de elegantes da tarde em que também estavam Khalynca Guidotti Machado, Lu Piedras, Gildinha Weimann!

Brindando a conquista

Flávia Lisboa Arla da Rocha surgiu num longo em renda tonalidade lavanda, e com aquele rosto lindo, irradiava felicidade segurando o diploma de médica! Os convidados a receberam com entusiasmados aplausos, na sede social do Dunas Clube, que teve decor de Gabriela Leiria, serviço de Irene Vianna e organização da Celebrando Eventos! Clarissa e Marcelo Rocha, pais de Flávia, são médicos muito conhecidos, e auxiliaram a filha na acolhida aos convidados! Tataia Lang estava muito elegante, assim como Ana Beatriz Hamilton, muito bonita em verde. Gardia Kalil veio de Bagé, mas já confirmou que a virada do ano será na morada da família na Praia do Cassino! Cristine Rodrigues, Solange Moraes Ruschel, Ana Rosi Abduch, Lorena Hosni e Georgea foram brindar com Flávia!

Surprise

Vanessa Scatto estava linda no final da tarde de sábado, e acompanhada do marido Martim Nicoloso, que, ao chegar, no Rooftop Vanguarda, percebeu logo que ali estavam familiares e amigos, todos brindando os 30 anos de Martim. Decor super alinhado de Simone Mansur Silveira, mesa de antepastos e mesa de doces lindas, tudo irretocável! O DJ bageense Favorino Collares animou a festa.

Finalizando Dezembro no Cassino

Tanto no sábado quanto no domingo, os dias foram de calor intenso e muito sol na beira da praia do Cassino. Até parecia daqueles finais de semana da alta temporada, quando o balneário rio-grandino transborda de gente por todos os lados. Para o próximo final de semana a grande pedida será o show do Samba do Rei, na morada da família Lawson, na avenida principal do Cassino. Outra festa que está contagiando o grupo jovem conhecido será o réveillon do Country Club Cidade do Rio Grande, o mais badalado da metade sul. A procura por ingressos e camarotes já entusiasma os organizadores.

Finalizando Dezembro em Pelotas

Para quem estiver por Pelotas, a festa de Réveillon será na beira da praia do Laranjal com grande festa, que incluirá shows, estrutura acessível e sem fogos, tendo Kleiton & Kledir como atração principal.

A programação inicia às 17h do dia 31 (quarta-feira) e se estende até as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026. O evento é uma realização da Prefeitura de Pelotas e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL).