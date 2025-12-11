Eventos sociais e conquistas movimentam a agenda em Pelotas

Ler resumo

Nascimento

Gabriela Duarte e Antônio José Quinto di Cameli. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A médica Gabriela Duarte e o agrônomo Antônio José Quinto di Cameli são só felicidade com a chegada do garotão Carlo. As avós Lia Araújo Duarte e Anna Luiza Sampaio não param de receber cumprimentos!

Conquista

Flávia Lisboa Arla da Rocha comemora nesta sexta a formatura em Medicina. Divulgação / Arquivo pessoal

Flávia Lisboa Arla da Rocha comemora a sua formatura em Medicina, e vai brindar a importante conquista na sede social do Dunas Clube, onde irá recepcionar os seus convidados, acompanhada dos pais, Clarissa e Marcelo Passos da Rocha!

Louvável!

Será nesse sábado, 13 de dezembro, o Bazar Anteparo Mix, um projeto lindo criado pela arquiteta e proprietária da loja Anteparo, Renata Leite Gastal. Nessa edição o centro da movimentação do evento será a Praça Coronel Pedro Osório, das 14h às 22h! A Escola Infantil Amparo de Fátima será a entidade beneficiada! Programa charmoso para a tarde de sábado em Pelotas!

Confraternização

Os sócios e proprietários do Kohi & De Souza Rafael Amaral de Souza, Guilherme Jacks e Cristian Barbosa. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Kohi & De Souza prepara o tradicional encontro de confraternização de final de ano! Conecta 2026 acontece dia 18, no escritório da empresa, no Moinho Office! Rafael Amaral de Souza, Cristian Barbosa e Guilherme Jacks estão brindando com clientes e amigos!

Happy hour

Lauer Santos recebeu no seu loft da 15 de Novembro. Brindou a visita do amigo Charles Lisboa, em temporada por Pelotas antes de retornar a Londres. Nina Kessler, Lúcia Weymar, Gua Vianna e Roberta Barros participaram do grupo em que também estavam José Luiz de Pellegrin, Flávio Ubal, Amadeu Silva. Só elogios para a torta agridoce da Dudu, a salada judaica, e os doces tradicionais de Pelotas e mini sobremesas!

Em Jaguarão

Lidiane Ensslin já iniciando os preparativos para a festa de 15 anos da filha Paola em Jaguarão. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Lidiane Ensslin e as filhas Paola e Mariana iniciaram a semana em Porto Alegre para a primeira reunião com o estilista Sérgio Pacheco, que irá assinar os modelos para a festa de 15 anos de Paola Ensslin, em Jaguarão. Simone Mansur Silveira irá decorar a Sociedade Harmonia para a festa da caçula de Lidiane e Marcelo Ensslin!

Elegância

O Baile dos Longuinhos recebeu este nome como um apelido devido aos destaques dos longos e belos vestidos femininos lá nos anos 1950, a tradição se manteve em 2025, 67 anos depois com a participação feminina no badalado baile, os vestidos foram um dos tantos pontos altos da festa montada junto à pérgula e à piscina do Dunas Clube.

As mulheres foram um capítulo à parte em elegância e bom gosto. Árdua é a tarefa de apontar as que mais se destacaram, mas entre tantas uma referência especial aos modelos usados por Fabiana Saint Pastous Lemos, num all black da Zimmerman, Fernanda Vilassante, de Versace, Bela Schramm Carvalho e Lauren Cavalheiro usaram Dolce & Gabbana, Beth Zerwes, Yana Zaffalon, Adriana Alano Fernandes e Vanessa Schramm Carvalho usaram looks da Onix, Nice Rotta, em off white com plissados, Estefânia Macluf, em tom pêssego entre as que chamaram atenção na concorrida noite.

Medicina da UCPel movimenta a cidade

O fim de semana marca a formatura em Medicina da UCPel, e aí lotam os hotéis, os salões de beleza, todos os salões de festas ocupados para os formandos! A colação de grau é na sexta, mas no sábado tem o baile no Centro de Eventos!