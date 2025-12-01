Espetáculos de ballet e produção cinematográfica agitam a cena cultural da região

Ballet de Moscou traz a magia de O Quebra-Nozes a Pelotas

O ballet de Moscou se apresenta logo mais, no Theatro Guarany. O evento de grande porte traz a clássico montagem O Quebra-Nozes, protagonizada por dois nomes consagrados da cena internacional: Oksana Bondareva, solista do lendário Teatro Mariinsky, e o italiano Leonardo de Checchi, aplaudido pelas conquistas em competições de prestígio mundial.

Os dois chegam para encantar o público ao lado de um elenco de 24 bailarinos europeus da companhia The Moscow Ballet. A apresentação está marcada para as 20h no Teatro Guarany, em Pelotas.

Ballet La Fille Mal Gardée & Impulso

Isadora Klee Oehlschlaeger, primeira bailarina de La Fille Mal Gardée, junto da Dicléa Ferreira de Souza, fundadora da Escola de Ballet Dicléa, uma instituição que há mais de 60 anos forma gerações de artistas em Pelotas, divulgam o tradicional espetáculo de final de ano.

Este ano a escola prepara uma noite muito especial de dança, reunindo tradição e contemporaneidade: Apresentam o clássico La Fille Mal Gardée, e o ballet neoclássico Impulso” coreografado por Daniela Souza e Victor Medronha — uma obra vibrante, sensível e repleta de força poética.

No palco, estarão as bailarinas do grupo, as alunas e também 30 crianças oriundas de escolas municipais.

O espetáculo acontece na noite do dia 09 de Dezembro no Theatro Guarany.

Bat Mitzvah da Sofia

Bat Mitzvah é uma cerimônia judaica que celebra a transição de uma criança para a vida adulta religiosa, e foi esta a motivação da elegante recepção em que Luisa, num modelo amarelo da estilista Fátima Scofield e Cláudio Teitelbaum prepararam para receber os convidados no salão Leopoldina da Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre.

Sofia era puro encanto no modelo sob medida da estilista Luiza Fichtner. Raquel Teitelbaum, a matriarca da tradicional família judaica, estava muito elegante e emocionada pela celebração. A organização da noite foi em cargo da Autentique eventos.

Filme Argentino, da mesma produtora de Ainda Estou Aqui, é gravado em Pelotas e Jaguarão.

Pelotas e Jaguarão foram cenário para o filme Glaxo com direção de Benjamín Naishtat e produção de Rodrigo Teixeira, responsável por Ainda Estou Aqui — longa que deu ao Brasil o Oscar de Melhor Filme Internacional. As gravações ocorreram entre e novembro nas duas cidades, com apoio institucional da Prefeitura.

As gravações causaram grande movimentação econômica na cidade e trouxeram oportunidades aos artistas e cineastas locais.

O filme inspirado no romance do escritor Hernán Ronsino se passa na década de 1950 e acompanha quatro amigos cuja rotina muda com a chegada de um ex-policial e sua esposa à cidade onde funciona a fábrica Glaxo. O drama aborda temas como segredos, desejo e vingança, em tom noir.

Festa na estância

Isabel Issler Ferreira Araujo e Raphael Ribeiro Morales reuniram na linda estância Calafate no Taim 200 convidados para brindar os quarenta anos da bela e charmosa advogada.

A comemoração iniciou na centenária figueira, e a bela tarde de sol contemplou a natureza e distribuiu os amigos pelos jardins da tradicional propriedade rural de Dulce Issler Ferreira.

Isabel, cuja plástica é perfeita, estava linda usando look em tons violeta da estilista pelotense Beth Schneid. No interior da casa, percebia-se o requinte e a classe da matriarca Dulce Issler Ferreira, tendo ela mesma montado as mesas para o jantar.

Toldos montados no jardim, mesa de doces junto ao caramanchão, arranjos florais de Gabriela Leiria, serviço irretocável do Cliff eventos e organização de Andrea Marini. A banca Central Park, que tem como vocalista o irmão de Isabel, Victor Issler Ferreira Araujo se encarregou de animar a noite na estância Calafate.