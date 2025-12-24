Confraternizações e homenagens marcam o Natal na região Sul

Menu de Natal

Lucia Weymar repaginou o apartamento com o bom gosto da arquiteta Paula Souza! Ficou um charme, e numa das manhãs da semana passada, recebeu para almoço em homenagem a Myriam Gagliardi, que passa o Natal no Sul acompanhada de Isabella Skowronski, proprietária de uma das lojas mais bacanas do Rio de Janeiro, a Casa 90 Gabinete de Curiosidades! Lúcia montou uma mesa super chique, com nuances de branco e dourado e complementos em palha! O menu, irretocável, constou de salada de bacalhau, lascas de peru, tudo maravilhoso! Gua Vianna, de rosa, Maísa Anselmo, de verde, e Lauer Santos participaram do almoço para Myriam Gagliardi!

90 anos

Dia 27, no Clube Campestre de Pelotas, 350 convidados levarão o seu abraço ao grande líder empresarial e produtor rural Érico da Silva Ribeiro! Os filhos Luciana, Cristina e Fernando estarão recepcionando os amigos junto ao prestigiado aniversariante. Andrea Marini está a frente da organização da festa, que terá decor de Gabriela Leiria e serviço de Irene Assumpção Vianna. Maria do Carmo Maciel está radiante com a merecida comemoração!

Brinde no jardim

Amadeu Silva preparou noite de confraternização com amigos no jardim da Ama Galeria. Galera linda já armando a programação da virada do ano. Laura Jouglard e Diego Graziadei, Luiza e Antônio Aleixo, Silvana Satte Alam, Laurinha Satte Alam, Lauer Santos, Letícia Carrer e Augusto Morales, Marcelo Curi Hallal, Leonardo Roloff , Raphael Schol e outros amigos queridos!

Um Natal abençoado!

À meia noite de hoje estaremos comemorando mais um Natal. A data que marca o nascimento de Jesus Cristo, a data que transforma as grandes metrópoles mundiais num espetáculo de luzes e efeitos que remetem ao Natal! É lindo de se ver! Vale registrar a iluminação de Natal realizada pela prefeitura do Rio Grande, transformando a Praça Almirante Tamandaré no centro principal dos festejos natalinos na mais antiga cidade gaúcha! A Praia do Cassino também tem o clima de Natal com a montagem de presépios e outros efeitos ao longo da avenida Rio Grande!