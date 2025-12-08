Casamento na Charqueada Boa Vista e Paulo Ricardo no Dunas Clube

Casamento em Pelotas

A estilista Dani Bello aproveitou o fim de semana em Pelotas e teve encontro com as suas clientes para prova dos modelos que levam a sua assinatura. Dani veio vestir a noiva Manuela Ferrari, que casou com Andreo Almeida em uma cerimônia seguida de recepção na Charqueada Boa Vista! Entre os convidados da festa, Fernanda Villasante, num longo Versace, era das mais chiques do acontecimento nupcial!

No Cassino

O domingo na Praia do Cassino foi de alta temporada de verão. Praia lotada, calor de mais de 30 graus. Os restaurantes lotados e a Avenida Rio Grande, a principal do balneário, com vários eventos acontecendo, como concurso de beleza, desfile de banda e atividades artísticas. Vem aí uma temporada promissora!

Gastronomia

Marcelinho Menegas, uma das razões do sucesso da Vaqueria Del Mar no Cassino. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Em Rio Grande, o sucesso é absoluto, e na praia do Cassino, a Vaqueria Del Mar já vai conquistando o seu público. Marcelinho Menegas, o proprietário, está ajustando tudo para proporcionar almoços e noites especiais aos veranistas da maior praia do mundo. Bem ali no Bolaxa, carnes e acompanhamentos saborosos! Vale a dica!

Em Porto Alegre

A empresária Tânia Bulhões chega a Porto Alegre para o brinde de inauguração da sua nova loja, no Shopping Iguatemi! O encontro de amanhã tem o mailing chique do Deuochic! Tânia Bulhões é casada com o empresário gaúcho Dagoberto Zanon!

Os encantos de Madrid

O casal de médicos Martha Pereira Lima Lang e Alexandre Borba. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Martha Pereira Lima Lang e Alexandre Borba, ambos medicos, passaram a semana em Madrid, onde o casal se permitiu descansar por alguns dias, num ano de ritmo intenso de trabalho. O Natal será em Pelotas, na morada de Claudia Pereira Lima Lang, e a entrada do novo ano na morada do casal em Atlântida.

Tarefa difícil

Imaginem uma festa com mais de mil pessoas, o colunista tentar apontar quem foram as mulheres mais elegantes da noite! No Baile dos Longuinhos, a adesão das presenças chiques ao evento, para que tenham uma ideia, é muito maior do que qualquer outra festa. Ou seja, a mulherada capricha nos looks! E foi isso que se viu, sábado, na pérgula e piscina do Dunas Clube, por ocasião do tradicional baile! Foi a edição mais chique e de bom gosto, e Simone Mansur Silveira repaginou a festa utilizando elementos com fibras naturais, contrapondo com flores brancas! O hall estava charmosíssimo, com grandes colunas em palha e verdes, assim como os lounges e o gazebo, e o bar pilotado pela equipe de Luciano Ortiz! O palco para o show de Paulo Ricardo foi perfeito e na frente dele as pessoas interagiram com o artista, que mostrou o seu grande talento durante o show, simplesmente maravilhoso! Que festão!