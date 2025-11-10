Teatro, eventos beneficentes, moda praia e joias abrilhantam a Zona Sul

Guirlandas de Natal

A cada edição o encantamento é maior, causando sempre muita expectativa para a noite de abertura da mostra Guirlandas de Natal, em benefício do Banco Madre Tereza de Calcutá. Adriana Alano Fernandes, Fabiana Moglia e Sandra Espinosa já estão em grandes preparativos para a promoção beneficente mais bonita do ano! Anotem na agenda: dia 28 de novembro, no Parque Una! Vai ser lindo!

Jantar

Grupo de Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas prepara uma Noite de Ação de Graças, dia 27 de novembro, no Clube Brilhante! Os convites podem ser adquiridos com o grupo de mordomas! Muito importante a adesão de todos!

Tarde de joias

Bia Albuquerque vai ocupar uma das salas do Rooftop Vanguarda para apresentar as mulheres de Pelotas a nova coleção de Débora Dvoskin Joias, a partir das 16h! Peças lindas e exclusivas para você presentear aquela pessoa especial nesse Natal!

Prêmio

Bebel Fonseca e a filha Juliana no almoço de domingo no restaurante La Invernada no Cassino. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Juliana Fonseca, proprietária do restaurante La Invernada, na Praia do Cassino, está radiante com a confirmação da sua casa entre os 35 melhores restaurantes do Rio Grande do Sul. A entrega dos prêmios está marcada para o dia 17 de novembro em linda festa na capital gaúcha! “Já me sinto vitoriosa com essa indicação”, afirma Juliana! O almoço de ontem foi com lotação máxima, e entre tantas presenças conhecidas, Bebel e Renato Albuquerque, a médica Maria Baptista e o filho Toni, Raquel e Fernando Cardone!

Coquetel

Para aqueles que não abrem mão de uma cama vestida com lençóis de excelente qualidade e tudo que leva a um dormir elegante, com conforto e bom gosto! Assim será o evento desta quarta- feira na Madame Belle Cama Mesa e Banho, em ocasião liderada pelo proprietário da loja, Abílio Freitas. Simone Mansur Silveira irá montar algumas camas utilizando o acervo da loja, recém inaugurada na avenida Dom Joaquim!

Liderança

A Juíza Ana Ilca Saalfeld tem motivos de sobra para comemorar o sucesso de mais uma edição do Enjoei, o brechó mais concorrido da Zona Sul, ocorrido sábado no Clube Diamantinos! Desde a abertura do evento, e ao longo de todo o dia, o público foi intenso e se jogou às compras! A doação de alimentos para o Banco Madre Tereza de Calcutá atingiu a marca de 10.129 quilos de alimentos!

Novo endereço

Letícia Delgado Burlamaqui vai brindar com clientes e amigos o novo endereço da sua Lettys Go, loja especializada em moda fitness, biquínis, saídas, tudo muito charmoso, nesta quarta. O projeto da loja é da arquiteta Dani Brod.

Mateus Solano em Pelotas

O ator global Mateus Solano será a grande atração da semana cultural em Pelotas. A peça O Figurante, com direção de Miguel Thiré e dramaturgia de Isabel Teixeira chegará nesta quinta-feira em única apresentação no Theatro Guarany!

Na peça, monólogo de Mateus Solano, ele interpreta Augusto: um figurante dedicado, experiente e acostumado a servir em produções audiovisuais.