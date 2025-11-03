Sessão de autógrafos e cinema da Zona Sul em destaque

Autógrafos

A Feira do Livro de Pelotas transforma a Praça Coronel Pedro Osório em palco da literatura local! Dia 5, Luciana Cazaubon lança o seu livro Escrita Energética — Do medo de escrever à liberdade Criativa em 7 passos simples. O tradicional evento cultural está com uma programação intensa para os próximos dias!

Expo7sonhos

Nesta quarta-feira, na loja Mais Camas, o brinde com a participação dos arquitetos que participam da Expo7sonhos! Dani Brodt, Bianca Salvador, Catarina Loder, Tamara Janovik, Márcio Bosembecker, Gustavo Rockenbach, Jussara Gamac e Elizabeth Coelho são os nomes confirmados!

Baile dos Longuinhos

Simone Mansur assinará a decor do Baile. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

As mesas para a festa mais badalada de final de ano em Pelotas, o Baile dos Longuinhos, já estão praticamente esgotadas, restando muito poucas! Mas fiquem tranquilos porque terão os lounges, que sempre proporcionam uma maior interação entre os grupos de amigos! O grande show do Paulo Ricardo, por si só, já se constitui numa atração de peso da festa montada junto a pérgula e os jardins da piscina do Dunas! As mulheres já buscam os looks e aquecem as vendas das lojas chiques de Pelotas!

Pesar

Marina Oliveira. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A imprensa gaúcha se despediu ontem em Pelotas da colunista Marina Oliveira, aos 93 anos! Tive a alegria e o prazer de dividir com ela as páginas sociais do centenário Diário Popular. Um ícone do colunismo social na metade sul!

60 anos

Eduardo Lima armou um festão para comemorar os 60 anos, no último sábado, em Porto Alegre! Amigos de diversas partes brindaram com Eduardo. Chico Laurino, Joel Padilha, José Salomão Júnior, Marcelo Gatti, Guilherme Salies, amigos de Rio Grande, participaram da noite!

Assado em família

Vera Mendonça Signorini, Coordenadora do Grupo de Mãos Dadas, teve almoço em família na morada da praia do Cassino para comemorar o novo ciclo. O engenheiro Fernando Signorini ocupou a churrasqueira e assou as carnes.

Troféu

Associação Atlética Banco do Brasil de São Lourenço do Sul teve noite concorrida no sábado para mais uma edição da Festa dos Destaques, promovida pelo Jornal O Lourenciano. Márcia Scherer e Hugo Hinterholz foram os anfitriões da noite. Entre os homenageados, a médica Caroline Aleixo, o psiquiatra Flavio Resmini e a advogada Paula Grill.

Premiação no México

Os cineastas Pedro Tavares Filho e Mateus Armas irão representar o Brasil na mostra de curta-metragens ibero-americanos do Festival de Cinema Libre em Mérida, Yucatán no México, ao lado de produções da Colômbia, Chile, Cuba e Espanha.

O curta-metragem Besta do Ventre dirigido por Pedro Tavares Filho e com produção de Mateus Armas, traz os atores Maria Falkembach e Caio Porciuncula como protagonistas, atuando como mãe e filho.

O filme acompanha o personagem Bento, que movido pelo mistério que envolve a morte de um conhecido embarca em uma jornada de descobertas que, ao revelar as circunstâncias da perda, o confronta com as dores do luto e os conflitos entre gerações.

Segundo o diretor, Pedro Tavares Filho, a obra surgiu do desejo de explorar a perda e as reflexões que se intensificaram após a pandemia de Covid-19. A trama gira em torno do primeiro contato do protagonista com a morte, que se entrelaça com sua fascinação por um conhecido que faleceu. O curta-metragem aborda, o conflito geracional na comunidade LGBT+, representado pela relação entre o protagonista e o homem falecido.

Os cineastas Pedro Tavares Filho e Mateus Armas, idealizadores do projeto, destacam a importância dos editais de cultura para o fomento do cinema no interior do estado. A equipe filmou cenas em Pelotas e em Pinheiro Machado, com leis de incentivo do Pro-Cultura Pelotas/RS e apoio da Locall e do Museu Carlos Ritter.