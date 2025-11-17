Primavera em ritmo intenso na Zona Sul!

Filme no Taim

O curta-metragem Tereza dirigido por Helena Prates e com produção executiva de Laila Oliveira, foi gravado em Pelotas e no Taim, utilizando a belíssima praia da Capilha como cenário principal.

Na trama, Tereza vive o dilema entre decidir seu futuro. O filme conta com Tais Galindo, atriz pelotense, no papel principal, e o ator Pedro Colombelli, que integrou o elenco como Vitor, esposo de Tereza na trama.

A direção de elenco ficou encarregada de Mateus Armas, que preparou os atores para as filmagens durante os últimos meses. O projeto tem previsão de estreia para 2026.

Dia do Arquiteto!

Antônio Carlos Garcia e Cibele, anfitriões da festa de natal da SCA e Salva Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

SCA e Salva Pelotas irão antecipar a comemoração pelo Dia do Arquiteto, que acontece em 15 de dezembro. Porém, Cibele e Antônio Carlos Garcia preparam evento charmoso para o dia 2, nos jardins da loja da avenida Bento Gonçalves, onde o casal reunirá boa parte dos nomes importantes da arquitetura local! A árvore de Natal da loja será montada no dia com as bolas enviadas no convite do evento. A ideia é que o Natal da SCA e o da Salva Pelotas contem com a criatividade e a essência de cada arquiteto convidado para a noite!

Prestígio

O jornalista e escritor Klécio Santos foi o nome que reuniu todos os grupos conhecidos, para prestigiar o lançamento do livro em que o jornalista conta a fase mais expressiva do clube áureo-cerúleo! Foi lindo de ver, Klécio tinha ao seu lado Oscar Modesto Rodriguez Urruty, uma lenda do clube azul e amarelo. Ex-presidentes, conselheiros, torcedores e muitos amigos de Klécio foram à Praça Coronel Pedro Osório para receber o autógrafo do escritor. A jornalista Gabriela Mazza e a filha Sofia, Liana e Cacá Concalves, Cris e Homero Klauck, Henrique Pires, Lauer Santos, Graça Pinto Ferreira, Rosa Amélia e Luiz Henrique Fuhro Souto, Flavio Gastaud, o escritor Mário Magalhães, Anelise Alt Silva e Éric Silva, Clayton Rocha e muito mais gente! A Feira do Livro de Pelotas encerrou no domingo.

Guirlandas de Natal

O trio que organiza a Mostra Guirlandas de Natal, entra na reta final dos preparativos para a noite de abertura da exposição, no Parque Una, dia 25 de novembro! Adriana Alano Fernandes, Fabiana Moglia e Sandra Espinoza contam com a curadoria de Eduardo Horta, Lauer Santos e José Luiz Pellegrin na montagem da exposição! Evento lindo, cuja arrecadação para o Banco Madre Tereza de Calcutá é de grande valia.

Noite da Estela

Ângela Leston Nader e Lysandro Nader serão os anfitriões do próximo final de semana! Sábado, 22, no Dunas Clube, a linda Estela Nader vai festejar os seus 15 anos! Andrea Marini está a frente da organização da noite, que terá decor de Gabriela Leiria! Familiares de Santa Vitória e de Porto Alegre virão para a festa de Estela.

Bday da Saskia

A médica Saskia de Boer vai comemorar os seus joviais 50 anos, sexta, 21, no San Sebastian. Leonardo Gomes é o mais animado com a festa e auxilia a esposa nos preparativos! Ana Lúcia e Renato de Boer e Dirce Gomes são presenças confirmadas!

Novidades

A querida Carmen, do charmoso Carmela, na praia do Cassino, com muitas novidades para a temporada. Os jardins da casa passam a contar com a proteção de um toldo transparente, proporcionando mais conforto aos clientes. Em breve estará funcionando também a Cafeteria do Carmela, permitindo que as pessoas desfrutem dos jardins em um ambiente ainda mais acolhedor! A noite, não precisa nem falar, é o point dos nomes conhecidos que passam o verão no Cassino!

Voy e Crum na agenda da moda!

Manuela Silveira e Maria Laura Ensslin - proprietárias da Crum Brand. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Duas marcas gaúchas estarão expondo seus produtos elegantes para as mulheres de Pelotas, hoje e amanhã, na Casa Magnólia. Na terça , o talk de final de tarde será com a elegante Fabíola Lopes e vai abordar sobre viagens, mulheres e networking. A Voy vem com lançamentos para o verão - sandálias, bolsas, tênis, entre os itens trazidos por Ana Cristina Agostini! Já a Manu Silveira e a Maria Laura Ensslin certamente trarão peças em linho, tricôs e muita coisa bonita para as mulheres colocarem na mala de verão!

Esculturas de Flores

Márcia e Léo Navarini foram perfeitos anfitriões, no sábado, quando recepcionaram amigos e familiares para festejar os 15 anos da filha Antônia nos salões do Dunas Clube.

A aniversariante usou modelo da estilista Mariana Gomes, com saia romântica e cropped rosa claro, numa escolha charmosa e atual.

O ponto alto da festa foi a decor de Fernanda Mello, que vestiu as paredes do Dunas com cortinas e montou arranjos florais de muito requinte. A banda Calamares e a presença da DJ carioca Tilia foram a razão da noite se estender até o amanhecer. A organização foi de Andrea Marini.