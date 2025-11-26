Os preparativos para o Natal e para a temporada de verão

Emoção e beleza
Há 16 anos que a mostra Guirlandas de Natal se consolida como o evento beneficente mais lindo e aguardado do ano. O que se viu ontem no Parque Una foi uma constante de beleza em espírito natalino. Foram 146 guirlandas vendidas e assinadas por arquitetos, decoradores, artistas, revelando criatividade e bom gosto na confecção das guirlandas! A curadoria de Lauer Santos, Eduardo Horta e José Luiz de Pellegrin está impecável. Durante a cerimônia, o trio de organizadoras, Adriana Alano Fernandes, Fabiana Moglia e Sandra Espinoza, anunciou o valor arrecadado e cuja renda é repassada ao Banco Madre Tereza de Calcutá! Foi das edições mais bonitas graças ao dinamismo de pessoas como Magali Bertoldi, que não mediu esforços nos preparativos da Mostra! Vini Neto arrasou no sax e animou a concorrida noite!
Abertura da temporada
La Susana deu a arrancada para mais uma temporada , e nesta noite, o parador de José Ignácio bombou. Solange Moraes Ruschel brindou a nova idade, com Lisi Rotta, Maria Esther Bordini, Ana Rosi Abduch, Cássia Medeiros, Luísa e Helena Salles! Essa mistura de mulheres de Pelotas, Jaguarão e Bagé dão sempre mais charme a movimentação da praia uruguaia.
Estilo uruguaio
O grupo jovem descolado que passa o verão em Punta del Este não chega para a temporada sem trazer na bagagem uma ruana em lã uruguaia, perfeita para serem usadas nas noites mais frias! No espaço de moda da Claudia Silveira, no andar de cima do sobrado da Le Petit Spa, acabaram de chegar as lindas ruanas!
Bazar de Natal
Hoje e amanhã, no Porto Alegre Country Club, o Bazar de Natal pilotado por Vitor Raskin, Marta Hoffmann e Lúcia Suñe! O grupo de expositores é especial e quem aparecer fará compras maravilhosas para presentear nesse Natal! Moda, joia, decor, calçados e bolsas, marcas de luxo, tudo montado com o maior bom gosto pelo trio que organiza o evento!
Vitrine
Daniela Brod e Eduardo Horta são os arquitetos convidados por André Strauch e Telmo Souza para ambientar a vitrine temporária que a Essenza Casa e Jardim Pelotas terá na Galeria Malcon. Um bazar imperdível para você tornar a sua casa mais aconchegante para o verão! A abertura da vitrine acontece na tarde desta quinta-feira!
Baile dos Longuinhos
O primeiro fim de semana de dezembro esta sendo muito aguardado por todos! Na noite do dia 6 a festa mais concorrida do ano, o Baile dos Longuinhos, na pérgula e nos jardins da piscina do Dunas Clube! O show com Paulo Ricardo será a grande atração da noite! As mulheres estão caprichando nas escolhas dos looks para a festa! Quem sabe fazer a lista das 10 mais elegantes da festa?
