Flávio Mansur

Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Coluna social
Notícia

Eventos elegantes marcam a região

Os 50 anos da médica Saskia de Boer, as tardes de moda na Casa Magnólia, casamento em abril e festa de réveillon na beira do arroio

Flávio Mansur

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS