Eventos elegantes marcam a região

Tardes charmosas

Maior sucesso os dois dias de moda na Casa Magnólia, com a participação das marcas gaúchas Voy Bag e Crumbrand. Fabiana Saint Pastous Lemos recebeu juntamente com Ana Cristina Agostini, Manu Silveira e Maria Laura Ensslin. O talk com Fabíola Lopes, falando sobre turismo, mulheres e Coworking mostrou o preparo e o talento de Fabíola, uma mulher elegante e do mundo! Foram tardes muito movimentadas e divertidas. E não faltaram os mini sanduíches da Primavera, tâmaras recheadas, negrinhos e espumante na temperatura perfeita! A Voy amanhã participa de um evento no Museu Dr. Carlos Barbosa, em Jaguarão!

Brindando a médica

A médica Saskia de Boer, comemorando os 50 anos nesta sexta. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Saskia de Boer não é apenas uma bela médica, de rosto perfeito! A esposa do Leonardo Gomes, e com ele forma um dos casais mais estimados na sociedade pelotense, vai festejar a chegada aos 50 anos, reunindo familiares e os amigos queridos para brindar com o casal essa data muito especial! Sabe o velho ditado "a festa revela o espírito dos anfitriões", e se for mesmo assim, a noite de sexta promete no Salão San Sebastian. Até o Favorino Collares vem de Bagé para animar os convidados!

Virada

Marta Carapetto e Mauro Piuma vão abrir as portas da sua morada para brindar a chegada de 2026! Muita gente conhecida está confirmando presença na festa! Drinks, comidinhas, dj e muita gente querida. Precisa mais?

Noite beneficente

Mariana Fetter irá montar as mesas de doces da noite das guirlandas. Andréa Marini / Arquivo pessoal

Mariana Fetter fará a decoração das mesas de doces que serão montadas na Casa Una para a mostra Guirlandas de Natal, dia 25, com a liderança de Adriana Alano Fernandes, Fabiana Moglia e Sandra Espinosa. A JA Variedades também participa do tradicional evento, que conta com curadoria de Lauer Santos, Eduardo Horta e José Luiz de Pellegrin . Toda a arrecadação da noite é repassada ao Banco Madre Tereza de Calcutá!

Gossips...

A jornalista Joana Christ e o agrônomo Eduardo Burck de Sousa Costa preparam uma cerimônia de casamento intimista na Estância Capororóca. Andrea Marini vai organizar a recepção, que terá decor de Simone Mansur Silveira.

A procura de convites para o Samba do Rei já entusiasma o pessoal que está à frente da organização da noite de 6 de dezembro, no Espaço Nave! Vai bombar de gente animada!

Os arquitetos convidados para o evento natalino de 2 de dezembro na SCA Pelotas estão customizando as bolas para a montagem da árvore que será colocada nos jardins da loja da avenida Bento Gonçalves.