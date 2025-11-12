Elegância pelotense em evidência

90 anos

O empresário Érico Ribeiro. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O grande líder empresarial, produtor rural que ostentou o título de maior plantador de arroz do planeta, Érico Ribeiro terá comemoração pelos seus 90 anos na noite de 27 de dezembro, no Clube Campestre de Pelotas! Os filhos Cristina, Luciana e Fernando estão à frente dos preparativos e contam com Andrea Marini na organização da festa! Amigos de diversas partes estarão em Pelotas para abraçar o querido aniversariante!

Tarde charmosa

Nomes femininos conhecidos foram até o Rooftop Vanguarda para conhecer a nova coleção de joias de Débora Dvoskin! Bia Albuquerque liderou a tarde em que a elegância de Fernanda Villasante, com camisa Dolce & Gabbana de estampa linda, Carol Patella, Natália Bilhalva, Maria Alice Squeff, Márcia Wrege Karam, Lauren Cavalheiro, Bebeth e Claudia Silveira mereceu elogios! Beth Lovatel auxiliava na acolhida do encontro de joias!

Samba do Rei

Rafael Almeida, uma das razões do sucesso dos shows do Samba do Rei. Andréa Marini / Arquivo pessoal

Espaço Nave será cenário para a apresentação do Samba do Rei, na noite de 6 de dezembro! Rafael Almeida e o grupo de talentosos músicos prepara repertório especial para o show, que vai lotar a área externa do Nave!

Lançamento no Quartier

Cláudio Teitelbaum representou a diretoria da Joal Teitelbaum no lançamento do empreendimento Brisa, no Bairro Quartier! O projeto terá a Biblioteca Martha Macedo, valorizando os nomes de peso da literatura gaúcha, numa seleção criteriosa da escritora de prestígio nacional! O Teatro Sicredi, na avenida Dom Joaquim, reuniu a totalidade dos nomes do mercado imobiliário de Pelotas! O speech de Cláudio Teitelbaum, com a participação de Rafaela Valente e de Delson Polzoni Júnior, passou o conceito do empreendimento da Joal no Quartier. A arquiteta Liana Delamare, a proprietária da Loja Florense Pelotas, Marisete Cardoso, Daniel Peglov, Luciano Castagno, Otávio Lang e muita gente!

Autógrafos

O jornalista Klécio Santos lança nesta quinta, às 18h, na Feira do Livro de Pelotas, 1958 — O Ano em que o Pelotas desafiou Gigantes! Com fortes ligações com Pelotas e Rio Grande, o escritor e empresário deverá reunir muitos amigos nesse encontro que movimenta o meio literário da região sul!

Almoço

O restaurante Canto, no Parque Una, se torna em excelente opção para almoço e janta. Ao meio-dia um buffet inteligente e saudável a base de saladas, verduras, proteína. Claro que tem as massas, e o nhoque é maravilhoso, mas resiste quem conseguir! À noite, a pegada é outra, os pratos do cardápio variam de carpaccio, massas e filés! Dica bacana para quem for a Pelotas!

Gêmeos em festa!

Laura e Lucas Zaffalon comemoraram os XV anos em uma noite super elegante na sede social do Dunas Clube. A festa organizada pela Lavie Eventos teve decor em flores nobres e multi coloridas assinada por Simone Mansur Silveira. Yana e Fabiano Zaffalon recepcionaram os convidados junto aos filhos.

Laura usou modelo turquesa da estilista Mariana Gomes, e sua mãe Yana optou por um longo na mesma paleta da grife mineira Condott adquirido na Ônix Pelotas.

Lounges, um grande bar e uma mesa de doces deslumbrante entre as escolhas da festa, seguramente das mais bonitas da atual temporada social.