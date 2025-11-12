Flávio Mansur

Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Coluna social
Notícia

Elegância pelotense em evidência

Os 15 anos dos gêmeos Zaffalon, 90 anos de Érico Ribeiro, lançamento no Quartier e tarde de joias no Rooftop Vanguarda

Flávio Mansur

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS