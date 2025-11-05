Do Cassino a Pelotas, os eventos que agitam a Zona Sul

Referência na noite do Cassino

O Casabarra Restobar terá fim de semana festivo para comemorar os sete anos de histórias memoráveis vividas na casa, que é referência em boa gastronomia, e muita valorização a boa música, incluindo sempre na sua programação noitadas musicais muito animadas! Para quem chega ao balneário rio-grandino, nesses meses que antecedem a abertura da temporada de verão, vale como dica!

Happy Hour

Cláudio Teitelbaum lançando o novo empreendimento da Joal Teitelbaum no bairro Quartier. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Hoje, no Parador Quartier, acontece um happy hour com assado gaúcho e espumantes, onde a Exclusive Sul recebe amigos e clientes para um bate-papo com o Claudio Teitelbaum, sobre o novo lançamento no Quartier e as oportunidades de ouro da Exclusive no bairro.

Presenças confirmadas de Helen e Jean Schmidt, Luiz Roberto Ruschel e Solange, Ricardo Valentim Ferreira e Rita, Daniel Bezerra e Simone, Liana de Lamare e Cacá, entre tantos outros nomes importantes.

Sunset

O Rio Grande Yacht Club promove, no dia 9 de novembro, o Sunset Portos RS, evento que reúne a festa de premiação da Regata Portos RS 2025 e a abertura oficial da temporada náutica 2026.

A programação contará com show ao vivo da Banda Absoloop, chopp liberado e petiscos incluídos no ingresso — choripán, espetinhos, fritas e churros.

Os ingressos têm valor de R$ 60,00 para sócios e R$ 100,00 para não sócios, enquanto os participantes da Regata Portos RS terão acesso livre ao evento.

O Sunset promete uma celebração descontraída ao pôr do sol, reunindo velejadores, associados e convidados em um ambiente de confraternização e celebração das conquistas esportivas.

Enjoei

O brechó mais concorrido do ano, o Enjoei, movimenta o Clube Diamantinos nesse sábado! O grupo de expositoras, e não é pequeno, selecionou peças muito interessantes e o acervo dessa edição vem sendo considerado um dos melhores! Vamos prestigiar! A juíza Ana Ilca Saalfeld, idealizadora e grande líder do evento, convida a todos!

XV Anos

Os irmãos Lara e Lucas Zaffalon Divulgação / Arquivo pessoal

Os irmãos Lara e Lucas Zaffalon comemoram os 15 anos em festa elegante, sábado, na sede social do Dunas Clube! Yana e Fabiano Zaffalon receberão cumprimentos junto aos filhos! A decor é de Simone Mansur Silveira!

Livro

O jornalista, escritor e empresário Klecio Santos vai autografar o livro 1958: O ano em que o Pelotas Desafiou Gigantes. A obra ultrapassa a narrativa histórica sobre um clube de futebol. É um retrato vivido no ano do Cinquentenário do Esporte Clube Pelotas, quando o time áureo-cerúleo viveu um período mágico. Klécio lança o livro às 18h de 13 de novembro, no evento cultural que movimenta a Praça Coronel Pedro Osório!

Celebrar o Natal

A loja Uzzi está preparando tarde beneficente para celebrar o Natal, nesta quinta, e parte das vendas será repassada ao Banco de Leite Madre Tereza de Calcutá. Terá decor natalino da JA Variedades, talk com a Thai Camargo, e semijoias da Lani!