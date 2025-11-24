Comemorações elegantes no fim de semana pelotense!

A noite de Estela

A identidade visual da festa de XV anos de Estela Nader partiu da sua preferência por lírios e das tonalidades fúcsia e laranja. A partir dessas escolhas, Andrea Marini e a decoradora Gabriela Leiria executaram o sonho da aniversariante e transformaram os salões do Dunas Clube num cenário multicolorido e florido para a festa que reuniu mais de 300 convidados.

Estela recepcionou os convidados acompanhada dos pais Angela e Lysandro Nader, e estava charmosíssima usando modelo vermelho da Casa Três atelier. Luminárias circulares em led se movimentavam para o momento da valsa, tornando ainda mais emocionante a festa, que contou com serviço do Cliff, drinks de Luciano Ortiz, iluminação de Emerson entre outras escolhas de bom gosto.

Seguramente das festas mais bonitas da atual temporada social. Juliano Kirinus fez o registro para a coluna.

A beleza da médica

Saskia de Boer usou um vestido curto em franjas preto, com alças em pérolas contornando o pescoço, da Ônix, e foi elogiada pelos convidados, que não foram poucos, na sua festa de 50 anos, no San Sebastian, dando início ao fim de semana festivo na Princesa do Sul. Saskia recepcionou os amigos acompanhada do marido Leonardo Gomes, que acompanhou de perto toda a organização da festa. Colegas médicos vieram de diversas partes e tornaram a noite ainda mais especial! Ana Lúcia de Boer e Renato de Boer eram só felicidade, assim como Dirce Gomes, sogra de Saskia! Isabel de Boer veio do Rio para a festa da irmã e era das presenças charmosas da festa! O serviço foi do Cliff e a mesa de doces tradicionais de Pelotas estava uma beleza! Jaqueline Halal Pallamolla, no look poa de Beth Schneid, Helena Firpo Ferreira, em vermelho chamaram atenção pela elegância!

Celebrando o Natal!

A Mostra Guirlandas de Natal, evento beneficente para o Banco Madre Tereza de Calcutá, é sempre a ocasião mais aguardada por todos aqueles que amam o espírito natalino. Nessa edição, o local é o Parque Una, e o trio Adriana Alano Fernandes, Fabiana Moglia e Sandra Espinoza, contam com a curadoria de Lauer Santos, Eduardo Horta e José Luiz de Pellegrin , e decor de Mariana Fetter, utilizando o acervo da JA Variedades! A noite desta terça, 25, será linda no Parque Una!

Festa na estância

Sábado, 29, é dia de ir abraçar a advogada linda Isabel Issler Ferreira Araújo, que abre os portões da Estância Calafate, no Taim, para comemorar os 40 anos! A elegante matriarca Dulce Issler Ferreira auxilia a neta nos preparativos! Isabel e o marido Raphael Ribeiro Morales vão reunir os amigos para o sunset organizado por Andrea Marini e decor de Gabriela Leiria!

Tradição judaica

Luísa e Cláudio Teitelbaum e a menina Isabela convidam para o Bat Mitzvah de Sofia Teitelbaum, no próximo sábado, no Salão Leopoldina da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O clã Teitelbaum está radiante com esse momento especial da vida da Sofia!

Inauguração

Paulo Fernando Curi Estima está a frente da inauguração do Ibis Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Nando Estima está convidando para o coquetel de inauguração do Ibis Pelotas, na avenida Dom Joaquim, em 9 de dezembro! Mais um empreendimento na charmosa avenida, que está se transformando em polo de comércio e serviços! Para a inauguração, políticos e lideranças de Pelotas estão sendo aguardadas!

Noivos lindos

Os noivos Alexandra Cousin e Paulo Crespo Ribeiro. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Os médicos Alexandra Cousin e Paulo Crespo Ribeiro já iniciaram os preparativos para o casamento, em 2026. A primeira reunião foi com a cerimonialista top de Rio Grande, Milene Sahagoff, e Simone Mansur Silveira, que fará a decor da festa! Alexandra será das noivas mais bonitas do ano. O noivo é neto de Irene Assumpção Ribeiro e filho de Evelise e Justino Assumpcao Ribeiro, e a noiva é filha de Denise e João Carlos Cousin!

Ballet

O Grupo Pless apresenta o espetáculo Cinderela, na noite de 4 de dezembro, no Theatro Guarany! Diego e Jean, a dupla da Pless, promete uma noite inesquecível!



