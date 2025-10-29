Tradição gaúcha e casamento em Gramado

Tradição gaúcha

É sempre dos acontecimentos mais aguardados do ano, em Jaguarão. O baile com apresentação das Prendas Jovens é a maior prova do quanto os jaguarenses mantêm viva as nossas tradições! Palco do acontecimento, o CTG Rincão da Fronteira viveu uma noite linda e de valorização aos hábitos e costumes gaúchos.

Missão em Israel

Marcio Slaviero, executivo que responde pela gestão do Hospital Monporto, estará em Israel, no mês de novembro. O país é apontado como um polo em inovação e tecnologia na área da saúde. Representantes de hospitais de todo o Brasil irão em busca de conhecimentos e ampliação das conexões com a tecnologia dos hospitais de Israel.

Bodas de Ouro

Laura e Nivio Tonial, casal benemérito e muito estimado em Pelotas, irão comemorar os 50 anos de um feliz casamento, em 10 de janeiro! Terá uma celebração na Catedral São Francisco de Paula e recepção na sede social do Dunas Clube! Os filhos Andressa e Marcelo receberão cumprimentos junto aos pais!

Casamento em Gramado

Gabriela Rubenich e Tiago Tellechea brindaram o casamento em uma linda cerimônia seguida de recepção na Casa Wilfrido! A noiva usou modelo clássico em renda do estilista Sérgio Pacheco, que também vestiu a mãe do noivo, Miriam Tellechea, em rosa claro, com bordados nas mangas em pintura de agulha, e Tatiana Tellechea, em amarelo, ambas elegantíssimas! Roberto Bastos Tellechea Filho e Maria Carmen, Alfredo Tellechea e Guily, Tina Tellechea, Virgínia e Sérgio Tellechea, Ana Carla e Duca Bertoli foram algumas das muitas presenças conhecidas que estavam na cidade serrana para abraçar os noivos!

Magrini em Pelotas

O ator Oscar Magrini. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O ator Oscar Magrini está chegando à Princesa do Sul para exibição de uma peça teatral, e terá a acolhida da sua amiga, Fabiane Gama Ongaratto. A médica pretende levá-lo a visitar as charqueadas e também mostrar outros potenciais de Pelotas ao ilustre visitante!

Baile dos Longuinhos

A divulgação da mais concorrida festa de final de ano em Pelotas entra na fase de confirmação do nome da atração nacional desta edição, e o escolhido foi Paulo Ricardo, do RPM, que promete um showzaço no palco montado junto a pérgula e a piscina do Dunas Clube! A decor será de Simone Mansur Silveira, e o encontro recente com a primeira-dama Daiane Treichel e as diretoras sociais já foi para definir detalhes da ambientação da festa! Os salões de beleza já estão lotados e a procura das mulheres pelos looks movimenta o comércio local!