Flávio Mansur

Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Coluna social
Notícia

Tradição gaúcha e casamento em Gramado

Presença do ator Oscar Magrini e Baile dos Longuinhos em destaque na zona sul

Flávio Mansur

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS