Sucesso rumo ao centenário, encontros e celebrações

Sucesso absoluto

A 99ª Expofeira da Associação Rural de Pelotas encerrou no domingo, com o Parque Ildefonso Simões Lopes recebendo milhares de visitantes. Os remates ocorridos ao longo da semana foram todos excelentes, assim como as atividades que fizeram parte da programação da feira. O Arte na Rural e o Mérito Rural foram momentos marcantes da Expofeira. A noite de workshop do Núcleo Sudeste de Angus lotou a sede da entidade, reunindo nomes importantes da área rural gaúcha! Ana Carolina e José Luiz Kessler, casal presidente da Associação Rural de Pelotas, foram perfeitos anfitriões nessa semana festiva para o agronegócio! 2026 será o ano do centenário da Expofeira!

Pesca milagrosa

Na quarta-feira, Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes abre as portas da sua morada da Praça José Bonifácio, em Pelotas, marcando o encerramento da Campanha do Bouquet do Amor, com a participação das debutantes do Dunas Clube. Maria Antônia Ippólito Andrade vai passar o título de Princesinha do Bouquet do Amor!

Em Jaguarão

Lidiane e Marcelo Ensslin receberam na sua morada parte do grupo das debutantes do Clube Harmonia, especialmente as meninas de Pelotas que participaram do movimentado baile de sábado! A elegante anfitriã, radiante com o debut da filha Paola, reuniu os amigos para um brinde antes de seguirem para o baile! O estilista Sérgio Pacheco, que assina os modelos de Lidiane e das filhas Mariana e Paola, foi presença destacada na tradicional noite de gala!

Tarde elegante

As mulheres mais charmosas de Rio Grande estavam em Pelotas, no fim de semana, para brindar os 60 anos de Simone Mansur Silveira e Anelise Alt Silva, amigas de toda a vida! O encontro foi no apartamento de Simone, e Anelise veio de Bagé para a festa! Orquídeas, mesa com delícias da Thai, do Pimenta Rosa, e docinhos, num final de tarde em que o grupo de amigas brindou a chegada aos anos 60! A única pelotense presente foi a Gua Vianna, chiquissima num look em linho rosa nude! Em nossa rápida passagem deu para notar que as convidadas estavam todas muito alinhadas!

Assado no Horto

Já foi lançada a próxima edição do evento gastronômico Assado no Horto, no Camping Municipal da Praia do Cassino. Flavio Bastos, Mauren de Leon e Guilherme Almeida lideram o almoço típico gaúcho, confirmado para 14 de março! Não existe na Zona Sul um evento desse porte!

Almoço em família

Najate e Jacques Halal reuniram os filhos, noras, genro e netos para brindar o novo ciclo do grande líder empresarial. Nana preparou iguarias árabes para a data festiva! Jacqueline Halal Pallamolla, única filha mulher do aniversariante, chegou acompanhada do vereador Arthur Halal.

Optifest 2025 promete encantar o Dia das Crianças no Rio Grande Yacht Club!

O mês das crianças será celebrado em grande estilo no Rio Grande Yacht Club. No sábado, 18 de outubro, das 14h às 18h, acontece a Optifest 2025 — a tradicional festa infantil que encanta gerações e promete uma tarde repleta de alegria, diversão e muitas brincadeiras!

Com uma programação variada e pensada para toda a família, o evento contará com passeios de optimist na piscina , brinquedos infláveis , passeios de barco , barraquinhas de guloseimas , animadores , atividades lúdicas e muito mais! Um verdadeiro parque de diversão à beira da Lagoa dos Patos, em um ambiente seguro e acolhedor .

Os ingressos já estão disponíveis na secretaria do clube .

A Optifest 2025 é uma realização do Rio Grande Yacht Club, com o apoio do TECON Rio Grande, Wilson Sons e Unimed Litoral Sul.