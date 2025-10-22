Famosos, lançamentos e festas movimentam a Zona Sul

Lançamento

O advogado e professor de Direito, José Luís Marasco Cavalheiro Leite apresenta dia 28 de outubro, no Instituto João Simões Lopes Neto, sua nova coleção de contos, num livro editado pela Ardotempo, de Vicente Aquino. A obra, intitulada Um Leitor Comum, levará muitos nomes importantes de Pelotas para receber o autógrafo do professor Marasco, pai do governador Eduardo Leite!

Semana em Pelotas

O ator Humberto Carrão, cuja atuação recente como Afonso Roitman, em Vale Tudo, mereceu todos os elogios e reconhecimento, passa a semana na Princesa do Sul, cidade natal de seu pai, e que traz muitas recordações ao ator da sua infância por aqui. Está hospedado no Jacques Georges Tower, prestigiou todos os restaurantes e cafés bacanas e foi sempre muito gentil com todos!

Bday

A médica Isadora Chiuchetta, com toda a sua beleza e charme, reuniu os amigos queridos para brindar o novo ciclo. Linda no modelo fluido que contrastou com a pele dourada, Isadora era só felicidade, tendo ela mesmo comandado a animação da noite, no jardim da morada dos pais, Nádia e Flávio Chiuchetta, no Condomínio Lagos de São Gonçalo!

Legião de fãs

Alexandre Pires estará em Pelotas dia 31 de Outubro. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Ele cada vez empolga mais, e seus shows pelo país são sucesso absoluto. Alexandre Pires retorna a Pelotas para apresentação no Estádio da Boca do Lobo, numa promoção da Morphine! Será no último dia de outubro, com lotação máxima!

Revitalizando o Centro

O empresário Jacques Halal. Divulgação / Arquivo pessoal

O empresário Jacques Halal está entregando para a comunidade mais um empreendimento de vulto! O Pátio Jacques Georges, na rua Gonçalves Chaves, em frente ao Theatro Guarany, é um espaço lindo, com algumas operações já funcionando, como uma padaria uruguaia e uma espetacular academia de ginástica! O complexo de lojas, assim que for ocupado, transformará o Pátio entre os locais mais charmosos do centro de Pelotas! Louco pra ver funcionando a todo o vapor!

Casamento em Gramado

Os noivos Gabriela Rubenich e Tiago Tellechea. Divulgação / Arquivo pessoal

Gabriela Rubenich e Tiago Silva Tellechea casam nesta quinta numa cerimônia religiosa para familiares, em Porto Alegre. No sábado, celebram a união em linda recepção na Casa Wifrido. A noiva usará modelo de Sérgio Pacheco, assim como a mãe do noivo e a irmã do noivo, Miriam e Tatiana Tellechea! O clã Tellechea estará em Gramado para brindar com os noivos!

Nomes confirmados

Márcia Scherer e Hugo Hinterholz vão movimentar a primeira noite de novembro, na sede da AABB de São Lourenço do Sul, por ocasião da Festa dos Destaques, prêmio que valoriza os profissionais de diversas áreas que obtiveram êxito em suas atividades. Entre os homenageados: Caroline Aleixo, Lula Bergmann, Michelle Bainy, Agustine Timm, Flavio Resmini, Paula Grill, Toni Neutzling e outros! Luize Bainy e Bruno Marsilli serão os Mestres de Cerimônia da festa!