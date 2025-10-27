Casamento na Charqueada e dez anos de atelier

Lindo cenário

Franscine Coi e Eduardo Lang tiveram cerimônia de casamento na Charqueada São João, na tarde de sábado! Mariana Fetter assinou a decor em flores coloridas, contrastando com o lindo paisagismo da histórica charqueada. Fernanda Carpena Alves, mãe do noivo, usou modelo em dois tons e foi das presenças elegantes do casamento! Gabi Leal, em fúcsia, estava chiquíssima, acompanhada de Arthur Halal.

Temporada carioca

Sandra Schmidt, decoradora carioca. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Sandra Schmidt desde que retornou de Istambul, confessa que veio com um turbilhão de inspiração para os momentos em que se dedica a fazer projetos de interiores! Charme e categoria não faltam a essa amiga! Seu apartamento, no Alto Leblon, é muito chique! Torcendo para que possa vir passar a sua tradicional temporada na morada da praia do Cassino!

Um encontro sensorial para celebrar 10 anos de história

Moda e perfumaria sempre caminharam juntas, traduzindo identidade, memória e emoção. Inspirado nessa conexão, o Eduarda Galvani Atelier celebrou uma década de história em parceria com a Jo Malone London, uma das mais icônicas casas de perfumaria do mundo.

O evento marcou os 10 anos do Atelier com uma experiência sensorial exclusiva, reunindo parceiros, cerimonialistas, assessores e amigos que fizeram parte dessa trajetória. Mais do que uma comemoração, foi uma celebração de vínculos, de propósito e da construção do luxo com emoção e autenticidade.

Assim como o perfume, um vestido também é uma assinatura — ambos revelam quem somos sem precisar dizer nada.

“Celebrar esses 10 anos com a Jo Malone London foi um símbolo de tudo o que acreditamos: o luxo está no detalhe, e o detalhe é o que marca.”

Gossips

Fabiano Zaffalon é dos nomes preferidos para assumir a presidência do Dunas Clube! O Baile dos Longuinhos, no primeiro fim de semana de dezembro, será a última festa da atual diretoria!

A família Zauk está em festa com o nascimento da bonequinha Maria Eduarda, filha dos médicos Priscilla Ruas e Eduardo Zauk. Radiantes, os avós, Márcia Ruas, Maria Alice e Alfredo Degani Zauk.

Fatto in Riso, que já faz o maior sucesso em seu espaço na entrada da Praia do Laranjal, junto ao Posto do Guga, vai inaugurar uma filial no PSJ. O projeto é da arquiteta Dani Brod.

Está ficando uma beleza o Condomínio Solanas, na Praia do Cassino! O empreendimento é da ACPO! O balneário rio-grandino teve um domingo de céu azul, e registrava excelente movimentação nos restaurantes, sorveterias e bares.

A médica Caroline Aleixo vira de Porto Alegre para ser uma das homenageadas na Festa dos Destaques desse sábado, na AABB de São Lourenço do Sul. Helena e o médico Nilton Aleixo irão prestigiar a filha.