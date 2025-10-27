Casamento na Charqueada e dez anos de atelier

Lindo cenário
Franscine Coi e Eduardo Lang tiveram cerimônia de casamento na Charqueada São João, na tarde de sábado! Mariana Fetter assinou a decor em flores coloridas, contrastando com o lindo paisagismo da histórica charqueada. Fernanda Carpena Alves, mãe do noivo, usou modelo em dois tons e foi das presenças elegantes do casamento! Gabi Leal, em fúcsia, estava chiquíssima, acompanhada de Arthur Halal.
Temporada carioca
Sandra Schmidt desde que retornou de Istambul, confessa que veio com um turbilhão de inspiração para os momentos em que se dedica a fazer projetos de interiores! Charme e categoria não faltam a essa amiga! Seu apartamento, no Alto Leblon, é muito chique! Torcendo para que possa vir passar a sua tradicional temporada na morada da praia do Cassino!
Um encontro sensorial para celebrar 10 anos de história
Moda e perfumaria sempre caminharam juntas, traduzindo identidade, memória e emoção. Inspirado nessa conexão, o Eduarda Galvani Atelier celebrou uma década de história em parceria com a Jo Malone London, uma das mais icônicas casas de perfumaria do mundo.
O evento marcou os 10 anos do Atelier com uma experiência sensorial exclusiva, reunindo parceiros, cerimonialistas, assessores e amigos que fizeram parte dessa trajetória. Mais do que uma comemoração, foi uma celebração de vínculos, de propósito e da construção do luxo com emoção e autenticidade.
Assim como o perfume, um vestido também é uma assinatura — ambos revelam quem somos sem precisar dizer nada.
“Celebrar esses 10 anos com a Jo Malone London foi um símbolo de tudo o que acreditamos: o luxo está no detalhe, e o detalhe é o que marca.”
Gossips
Fabiano Zaffalon é dos nomes preferidos para assumir a presidência do Dunas Clube! O Baile dos Longuinhos, no primeiro fim de semana de dezembro, será a última festa da atual diretoria!
A família Zauk está em festa com o nascimento da bonequinha Maria Eduarda, filha dos médicos Priscilla Ruas e Eduardo Zauk. Radiantes, os avós, Márcia Ruas, Maria Alice e Alfredo Degani Zauk.
Fatto in Riso, que já faz o maior sucesso em seu espaço na entrada da Praia do Laranjal, junto ao Posto do Guga, vai inaugurar uma filial no PSJ. O projeto é da arquiteta Dani Brod.
Está ficando uma beleza o Condomínio Solanas, na Praia do Cassino! O empreendimento é da ACPO! O balneário rio-grandino teve um domingo de céu azul, e registrava excelente movimentação nos restaurantes, sorveterias e bares.
A médica Caroline Aleixo vira de Porto Alegre para ser uma das homenageadas na Festa dos Destaques desse sábado, na AABB de São Lourenço do Sul. Helena e o médico Nilton Aleixo irão prestigiar a filha.
