Brunch, Oktoberfest e Festa das Crianças no Dunas Clube

Brunch no Retiro

Lucia Weymar e Katia Salies, uma de look rosa e a outra em verde, estavam muito chiques para brindar com as amigas de Rio Grande os 60 anos. O encontro aconteceu no Los Abuelos Finco Retiro, do casal Verinha e Carlos Millmann! O serviço delicioso, que incluiu pães, pastas, cogumelos e outras especialidades, contou ainda com uma sobremesa especial — mil folhas. E não poderia faltar os ovos moles e a musse de chocolate preparados pela Katia, verdadeira maravilha! Patrícia Perez Duarte da Silva veio de Porto Alegre, e Antonella Ferreira dos Santos, a única pelotense presente, veio de Curitiba.

Médicos em festa

O Dia do Médico foi comemorado com a tradicional festa da Associação Médica de Pelotas, no Dunas Clube! O presidente Silvio Reis e esposa Mary recepcionaram os médicos, numa noite em que não faltaram homenagens e muita confraternização! A decor em flores amarelas foi de Simone Mansur Silveira, e o serviço da noite do Buffet Cliff! Carmem Riemke, Lisi Rotta, Lara Loyola, Ana Rosi Abduch, Solange Moraes Ruschel, Idilia Leonardo, Clarissa Castagno, Margareth Jordão, Rosana e Helena Van der Laan, Maria do Carmo Ballester, Regina Satte Alam Oliveira foram presenças conhecidas na festa dos médicos!

Oktoberfest no Morada do Sol!

A cultura alemã, sua gastronomia, música, muito chopp e tudo que leva a uma autêntica festa alemã tomou conta do Morada do Sol, no último fim de semana. Andrea Marini teve participação destacada no evento pilotado por Kenia Pinheiro!

Yacht Club

A Optifest do Rio Grande Yacht Club levou as crianças para o clube da vela e as atividades se dividiram entre a piscina e os jardins. É a forma de comemorar a data das crianças dentro da vocação do Yacht em valorizar os esportes da vela! O Comodoro Luiz Carlos Fossati, Mateus Resmini e outros nomes da atual diretoria vibraram com o sucesso do evento dedicado às crianças!

Domingo no Dunas

A Festa das Crianças no Dunas Clube reuniu todas as gerações, numa tarde de céu azul nos jardins próximos ao espaço da churrasqueira. Marta Radmann conduziu a cerimônia com o desfile das ex-tituladas infantis e adultas, e anunciou as novas tituladas, uma constante de charme e encanto! Daiane e João Pedro Schild receberam com as diretoras sociais Kelen Castro, Silvana Orlandi, Saskia de Boer, Francine Neutzling e Maiara Neutzling. Regina Pereira Lima, Maria Eulalie Fernandes, Maria do Carmo Ballester, Bebeth Silveira, Leda Lawson, Tataia Lang, Cecelia Araújo, Ana Lúcia Schild, Alice Paixão Lisboa, Liana Delamare, Cláudia Silveira, Márcia Lawson entre as muitas presenças femininas conhecidas que estavam no Dunas! Um dos pontos altos da tarde foi o desfile de moda infantil da Loja Krause, um encanto do início ao fim!