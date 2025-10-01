Bodas, gourmet e tradição: o que acontece na região

10 Anos

Parque Una inicia comemorações de aniversário em 7 de outubro. Divukgação / Arquivo Pessoal

O Parque Una vai iniciar às comemorações dos seus 10 anos, dia 7, em almoço no Meio Café. O projeto da Idealiza Cidades muda a vista urbana da Princesa do Sul, e o bairro proporciona um estilo de vida muito charmoso aos seus moradores!

Leia Mais Casamento, aniversário e formatura são os acontecimentos da Zona Sul

Amigas da vida!

Simone Mansur Silveira e Anelise Alt Silva vão reunir as amigas para tarde de brindes, dia 9, no apartamento de Simone! Acontece que ambas completaram 60 anos e optaram por viajar nas datas! Anelise vem de Bagé para o encontro! E nesse mesmo ritmo, dia 16, no Los Abuelos, Katia Salies e Lúcia Weymar recebem para almoço!

Coquetel

Grupo RBS brinda a chegada de GZH Zona Sul, logo mais, em coquetel na sede do grupo, no Bairro Areal! Está confirmada a vinda de Marta Gleich, Diretora Executiva de Redação e Esporte do Grupo RBS.

Quinzena Gastronômica!

O lançamento ocorreu na primeira noite da semana no Clube Caça e Pesca, e nos próximos 15 dias os principais restaurantes de Pelotas aguardam os clientes para conhecerem os pratos criados por cada um deles para o tradicional evento gastronômico!

São Lourenço do Sul

Karla Rayssa Siqueira Hammes, filha de Ladijane Tavares Siqueira e Leandro Alves de Oliveira, residentes em Fortaleza, Anderson Escobar Hammes , filho de Jaqueline Escobar Hammes e Flávio Roger Hammes, casaram em cerimonia religiosa na Mátriz Católica de São Lourenço do Sul e a recepção na Fazenda do Sobrado.

O serviço de entradas e jantar foi do Cliff Eventos, e doces da Bauni Doces Finos de Pelotas . A Decoração e Cerimonial foram de Hugo Hinterholz, e os arranjos florais da igreja e do salão foram de Adriana Radke. As Fotos são de Thairiny Armesto.

Expofeira 2025

Felipe Weymar. Divulgação / Arquivo Pessoal

A partir do dia 6 o Parque Ildefonso Simoes Lopes, da Associação Rural de Pelotas, vive a edição de número 99 da Expofeira. A semana de remates, de palestras, de homenagens proporciona uma grande confraternização entre produtores rurais de todo o Sul! José Luiz Martins Costa Kessler e Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, casal presidente da ARP, nos preparativos finais para o tradicional evento!

Salva inaugura em Pelotas!

Cibele e Antonio Carlos Garcia reuniram os nomes importantes da arquitetura local para apresentar a nova loja da Salva, empresa gaúcha especializada em estofados de alto padrão. Conforto, design e tecnologia são elementos que fazem da Salva uma das empresas mais conceituadas do pais.

O brinde inaugural teve serviço irretocável da chef pelotense Irene de Assumpção Vianna, com referência aos canapés e delicias quentes oferecidas durante o movimentado coquetel.

Um presente para Pelotas por ser a cidade um polo de arquitetura.

Núpcias

O acontecimento importante do próximo sabado será o casamento de Carol Schuch Castro e Augusto Cardoso, marcado para as 16h no parque Morada do Sol.

A bela noiva usará modelo da estilista pelotense Beth Schneid, assim como sua mãe Marta Schuch Castro. Simone Mansur Silveira vai assinar a decor, utilizando mobiliário vindo especialmente de Porto Alegre e grandes toldos.

São aguardados 500 convidados para celebrar a união do querido casal.

Energia contagiante!

Não seria diferente, a comemoração dos 50 anos da arquiteta Daniela Brod resultou num festão que iniciou as 13h e entrou a noite em ritmo animado no charmoso Studio Anchieta. Quitutes típicos gaúchos, muito chopp, DJ e banda proporcionaram uma das ocasiões mais charmosas da temporada.