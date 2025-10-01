Flávio Mansur

Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Coluna Social
Notícia

Bodas, gourmet e tradição: o que acontece na região

Confira a coluna de Flávio Mansur

Flávio Mansur

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS