Benemerência, charme italiano e destaques da Zona Sul

Encerramento

A benemerência ganha um dos seus momentos mais importantes do ano hoje, quando acontece o encerramento da Campanha do Bouquet do Amor, na morada de Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes. Desde o lançamento, no ensaio das debutantes do Dunas Clube, o grupo de meninas moças está mobilizado na arrecadação de novelos de lã, amenizando o inverno de muitas pessoas carentes! É lindo de se ver, no encerramento de cada edição, as salas da casa de Maria Eulalie decoradas com os milhares de novelos doados!

Homenagem em Rio Grande

O médico ortopedista e presidente do Hospital Monporto, Rafael Avancini. Divulgação / Arquivo pessoal

O prestigiado médico Rafael Avancini irá receber o Mérito da Saúde, por sua contribuição a área da saúde na mais antiga cidade gaúcha! O médico traumatologista, professor da FURG e presidente do Hospital Monporto, teve o seu nome indicado pelo vereador Enio Fernandez Júnior!

Charme italiano

Um dos eventos de moda mais aguardados da temporada será o lançamento da nova coleção da Dolce & Gabbana, dias 23 e 24 de outubro, na Loja Krause! A mulherada chique da Zona Sul, que admira a marca, terá a oportunidade de ir a Pelotas para conferir de perto as peças incríveis da exclusiva marca italiana!

Almoço

Lúcia Weymar e Katia Salies recebem as amigas para comemorar os 60 anos, nesta quinta, no Los Abuelos, no Retiro, onde a Verinha e o Sagui proporcionam tudo que traz felicidade — natureza linda, comidinhas artesanais maravilhosas. Precisa mais? Uma van virá de Rio Grande para o almoço das gurias!

Expofeira em São Lourenço

Foi nos primeiros dias de outubro que aconteceu a 44ª edição da Expofeira de São Lourenço do Sul! Remate, 4º Festival de Assadores, exposição de cavalos crioulos, de gados, movimentando o meio rural da nossa região

Troféu

No dia 1º de novembro de 2025, Márcia Scherer e Hugo Hinterholz estarão realizando, nos salões da AABB, a 7ª Festa dos Destaques de São Lourenço do Sul.

Será uma linda festa, reunindo a sociedade lourenciana, na qual os 30 homenageados de 2025 serão as estrelas da noite.

Os homenageados e seus convidados desfrutarão de um excelente jantar de Cliff Eventos, da entrega dos troféus e, na sequência, de uma festa de confraternização que será animada por Henry Oppelt e Banda.

Tarde de moda

Ana Biancini fez uma seleção de looks para a primavera verão! Vestidos, pantalonas, blusas, peças em linho pintadas, a temporada é de muitas novidades na Maison Biansini! Na tarde beneficente do Grupo de Apoio da Santa Casa de Pelotas, hoje, no San Sebastian, uma das principais atrações será o desfile da loja.

Sábado no SpotJK

SpotJK, sede da Festa das Crianças do próximo sábado. Divulgação / Arquivo pessoal

A data das Crianças é a motivação da tarde do próximo sábado no SpotJK! Terão muitas atividades, e a Padoca da Baxa, inaugurada há pouco, estará com sua equipe repondo as prateleiras dos pães e dos doces! Pais e mães irão se encantar ao verem seus filhos desfilando! Daniela Sarkis Reis e Ana Carolina Xavier estão à frente da festa!

Moda e fragrâncias

A estilista gaúcha Eduarda Galvani, uma das revelações da alta costura no sul do Brasil, convida para uma manhã com talk exclusivo sobre posicionamento no mercado de luxo, sob o comando de Tati Possebon. Duda é quem assinará o modelo da noiva Maria Lorenzet e de sua mãe Fabi, no casamento que irá movimentar o mês de novembro na Charqueada Boa Vista.