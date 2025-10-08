Arte e remates marcam a semana de Expofeira

Arte na Rural

A décima edição do Arte na Rural, projeto que traz a arte para o Parque Ildefonso Simões Lopes, no período da Expofeira, é uma realização da médica e produtora rural Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, completando 10 anos de valorização a nomes importantes das artes locais e gaúcha! Ana Carolina recebeu os visitantes juntamente com o esposo, José Luiz Martins Costa Kessler, atual presidente da Associação Rural de Pelotas. Teve apresentação da Orquestra Jovem do Sesc, coquetel e muita gente conhecida prestigiando os 10 anos do Arte na Rural. Maria da Graça Marques, Olga Halfen, Lorena Hosni, Anna Luiza Quinto di Cameli, Paula e Victoria Bachettini, Ana Lúcia Muhlenberg, Gua Vianna, Lúcia Weymar e outras tantas que deram ainda mais charme ao evento cultural!

Remate Montana

Anna Luiza Sampaio sempre surpreende, a cada edição do Remate Montana! Desta vez optou por uma performance do grupo circense Tholl, orgulho pelotense, abrindo em grande estilo o remate! A importante produtora rural Betty Cirne Lima veio para julgar os touros da Estância da Gruta! Na primeira fila da arena de remates, a matriarca Maria Edith Knorr, linda aos seus 93 anos! Antônio José Quinto di Cameli e Gabriela Duarte e a menina Maria Antônia assistiram ao remate com Roberto Marsiaj Quinto di Cameli.

Bairro Quartier

Cláudio Teitelbaum vai lançar em novembro o novo empreendimento da Joal Teitelbaum no Bairro Quartier! O mercado imobiliário de Pelotas aguarda com expectativa o lançamento!

Em Rio Grande

Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos promove o Galeto Solidário, nesse domingo, na sede campestre do Centro Português. Prestigiem, a renda é destinada a Santa Casa do Rio Grande!

Bouquet do Amor

Entrando na reta final a Campanha do Bouquet do Amor, com a participação das debutantes 2025 do Dunas Clube! O encerramento acontece dia 15 na morada da Praça José Bonifácio da benemerita Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes. A menina que arrecadar mais novelos de lá será anunciada como a nova Princesa do Bouquet do Amor.

Jaguarão

O acontecimento marcante do calendário social de Jaguarão está marcado para a noite desse sábado! Sociedade Harmonia abre as portas para o seu tradicional baile das debutantes! Uma gurizada linda de Pelotas estará participando da noite de vestidos brancos e gravatas pretas!