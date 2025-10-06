Aquarelas e o casamento do ano

Arte na Rural

De hoje até domingo próximo todos os caminhos levam ao charmoso Parque Ildefonso Simões Lopes, da Associação Rural de Pelotas, na 99ª edição da Expofeira! Logo mais, acontece no Salão Nobre da entidade, o Arte na Rural, projeto de Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, trazendo a arte para a segunda maior feira do agro no Sul! Amanhã, às 19h, o primeiro grande remate, o Montana, organizado por Anna Luiza Sampaio!

Quarta na Rural

A moda, especialmente de calçados e bolsas, marca presença sempre no Parque da Associação Rural. A Voybag, marca gaúcha especializada em couros exóticos, vem cheia de novidades para o verão, além da sua desejada linha de botas! Na quarta, a partir das 15h, estaremos Ana Cristina e eu aguardando as mulheres que apreciam a marca para brindarmos mais uma participação da Voy em Pelotas! Estão todas convidadas!

Café da manhã

Universidade Católica de Pelotas prepara encontro para essa terça-feira, ocasião em que a instituição de ensino superior estará apresentando os novos cursos!

Almoço

Diretores da Idealiza Cidades estão chegando para a semana festiva em torno dos 10 anos do Parque Una! Lideranças políticas e convidados serão recepcionados com um almoço no Meio Café, nesta terça-feira!

Rio Grande Yacht Club

A sede social do clube da vela rio-grandino lotou de gente, sexta! O Grupo Samba do Rei, que coloca todo mundo para dançar, foi a grande atração da festa em Rio Grande!

Assado de chão

A empresa Madeirão Florestal ocupa stand na Expofeira de Pelotas e convida para um final de tarde, sexta, na Rural, com direito a fogo de chão! Acolhida de Carolina e Débora Corso!

Aquarelas

Ramile Leandro, após longa temporada de estudos em Florença, retornou com o propósito de inovar, de criar e de apresentar um novo momento da sua trajetória artística. Formando parcerias que viabilizaram a concretização de um sonho. E foi nesse clima, que a charmosa e talentosa aquarelista apresentou o seu novo ateliê, localizado na Alameda das Artes, no parque Una.

Tudo aconteceu na sexta-feira, em um coquetel onde Ramile brindou a conquista com a presença de amigos, nomes importantes do cenário artístico e os patrocinadores.

O brinde com espumante e canapés da Florinha teve como ponto alto as palavras de improviso da artista, arrancando todos os aplausos dos convidados.

O casamento do ano!

Difícil descrever em palavras a beleza que foi o casamento de Carol Castro e Augusto Cardoso, no sábado, na Morada do Sol Pelotas. O cenário era simplesmente deslumbrante, e a cerimônia, montada em um altar com vista para a barragem Santa Bárbara, foi cinematográfica. A aparição da noiva usando modelo da estilista Betty Schneid causou frisson, e o orgulhoso papai, empresário Flavio Castro, conduziu a filha às mãos do noivo Augusto.

A recepção em que a decoração esteve aos cuidados de Simone Mansur Silveira fica assinalada entre as mais bonitas dos últimos anos em Pelotas.

Grandes toldos, mesas comunitárias e redondas, lounges com mobiliários primorosos vindos da Capital do Estado. Ilhas de antepastos, arranjos aéreos e nas mesas, umas com trilhos de flores e outras com suntuosos arranjos em flores brancas e verdes, a sala de doces, um capítulo à parte, o grande bar, oferecendo todos os tipos de drinks, tudo era irretocável.

O show do Samba do Rei, bandas e dj animaram as danças até o amanhecer de domingo. Outro tanto de bom gosto ficou por conta da iluminação de Emerson Vargas e a organização impecável da Lavie Eventos. Por tudo isso afirmamos que as núpcias de Carol e Augusto foram das mais icônicas da década.