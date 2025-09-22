Parrilla à margem do canal, brunch e acontecimentos da Zona Sul!

À margem do Canal São Gonçalo

Júlia Silveira de Assumpção Vianna e Renato Zabaletta Gastal viveram um domingo de emoção! Batizaram o filho Otávio na Catedral São Francisco de Paula e logo em seguida receberam para almoço na parrilla El Indomable Canal! Fernando José Assumpção Vianna e Eliete Silveira, Ana Maria Zabaletta Gastal e Luiz Felipe Gastal, avós de Otávio, eram só felicidade no almoço! Isabel Issler Ferreira Araújo e Raphael Morales, Luciana e Caco Vianna, Laura Assumpção Vianna e Matheus Malcon, Simone e Ronaldo Silveira, Irene Assumpção Vianna entre as presenças conhecidas!

Brunch

A coleção Zanzibar da Entreposto motivou o brunch em que a arquiteta Simone Pons apresentou o novo espaço da marca, na Casa Magnólia. Toda mulherada chique de Pelotas marcou presença! O talk com o cirurgião plástico Christian Ferreira e a bonita Helena Firpo Ferreira, falando sobre auto cuidado e preparativos para o verão, mereceu muitos aplausos! Fabiana Jardim Saint Pastous Lemos esteve a frente do charmoso evento! Raquel Cairoli, linda, inteiramente em branco, mostrou a sua linha de cosméticos!

Gossips

Lauro Barcellos, diretor do complexo de Museus da FURG, é uma unanimidade nas áreas de oceanografia e museologia. Será agraciado em breve com a Medalha do Mérito Comunitário!

Maria Eduarda Paixão vai comemorar a sua formatura em Direito numa bonita festa, nesta sexta, na sede social do Dunas Clube! A estilista Beth Schneid assina os modelos de Jaqueline Karam e Maria Eduarda!

Uma linda mesa montada com bolos e doces personalizados, na tarde de brinde pelos 12 anos da Le Petit Pelotas, nesta sexta-feira! Vai ser tudo preparado com muito carinho para receber as clientes que prestigiam a loja nesse período!