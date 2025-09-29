Casamento, aniversário e formatura são os acontecimentos da Zona Sul

Rampa Innovation Hub é eleito “Edifício do Ano” no Prêmio Somos Cidade 2025

O Rampa Innovation Hub conquistou o primeiro lugar na categoria Edifício do Ano do Prêmio Somos Cidade 2025, uma das mais prestigiadas distinções do setor imobiliário e arquitetônico brasileiro.

A premiação reconhece empreendimentos residenciais e comerciais concluídos nos últimos três anos que se destacam pela inovação arquitetônica, integração com o entorno urbano e contribuição positiva ao espaço público.

O certificado foi concedido ao empreendimento Rampa, desenvolvido pela Joal Teitelbaum e com projeto assinado pelos arquitetos Ricardo Dias Michelon e Juliana Schnor.

Para os organizadores do prêmio, o Rampa simboliza “um espaço que conecta pessoas, ideias e futuro”, unindo beleza, originalidade e impacto urbano em um mesmo projeto.

Com esse reconhecimento, o Rampa consolida-se como referência de inovação e arquitetura contemporânea, reforçando o protagonismo da cidade no cenário nacional de transformação urbana.

Flores brancas

O casamento de Alexia Krause Kaltbach e Alfredo Pukall Born movimentou o Hotel das Figueiras, em São Lourenço do Sul! A noiva usou modelo clean, de corte primoroso, da estilista Beth Schneid e estava muito elegante! A decor, em flores brancas e verdes, foi da Floricultura Nicole! Muito elogiado o serviço da chef pelotense Irene Assumpção Vianna e as bebidas de Luciano Ortiz! Presenças chiques não faltaram como a Juíza Ana Ilca Saalfeld, a bela Luiza Silveira da Silva Aleixo e Evelise Ribeiro. A organização e cerimonial foi da Aninha Bonilla.

Almoço no castelo

Marlei e Gilberto Pollnow abriram os portões do Castelo Santa Irene para comemorar o bday da filha Andreia! Grandes toldos foram montados nos jardins para os convidados circularem! Indio e sua equipe prepararam os drinques, a música tradicionalista gaúcha foi naturalmente tomando conta das danças! Andréia usou um look estampado e estava muito bonita! Por lá estavam Olga Halfen, Ruth Wagner da Silva e as filhas Fernanda e Lauren, Vivi Schumann, Vanessa Schramm Carvalho e a filha Bella, Gildinha Weimann, Simone Neves, Jaqueline Karam, Lu Piedras, Ana Cristina dos Santos, Raquel Lettninn e outras que brindaram com Andréia!

Brindando a conquista

A sede social do Dunas Clube estava linda, decorada com o requinte de Simone Mansur Silveira para a celebração da formatura em direito de Maria Eduarda Paixão. Duda, como é carinhosamente chamada pelos amigos, usou modelo azul royal da estilista pelotense Beth Schneid.

Os elegantes arranjos florais, com rosas multicoloridas, estavam impactantes, assim como os lounges, a espetacular mesa de doces e o bar organizado pela Tribo de coquetéis. O serviço de coquetel e mini porções levou a marca da chefe Irene Assumpção Vianna. O ponto alto da noite foi quando Duda agradeceu o carinho de todos, em especial a sua mãe, Jaqueline Xavier Paixão, igualmente muito chique num longo preto com drapeados e usando joias em brilhantes, e Gilberto Karam.

Entre as presenças Maristela Schenatto, Ana Maria Isquierdo, Geane Matiello, Gabriela Borges, Ana Ilca Saalfeld, Rute Wagner da Silva e outras tantas que brindaram com Maria Eduarda.

A festa contou com o show da super banda Jukebox, que colocou todo mundo para dançar!