Brindes, alianças e vestidos brancos marcam entrada da primavera

50 anos da arquiteta!

Todos sabem do meu imenso carinho e admiração por essa mulher, que concilia ser filha da Duda e do Alemão Brod, mãe do Bento, esposa do Cris e irmã da Marta e da Juliana. Arquiteta talentosa, amiga da vida, Daniela Brod vai reunir os amigos queridos, e não são poucos, neste sábado, brindando os 50 anos! A função inicia às 19h, no Studio Anchieta.

Vestidos brancos

Vanessa Lauffer Reiriz fará bonita presença no Baile das debutantes em Caxias do Sul. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O baile das debutantes do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, acontece nesse sábado com a participação de 34 meninas! A arquiteta pelotense Vanessa Lauffer Reiriz vai acompanhar um dos filhos gêmeos, que será par de uma das debutantes!

Casamento em São Lourenço

Anderson Escobar Hammes e Karla Rayssa Siqueira Hammes. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Karla Rayssa Siqueira Hammes e Anderson Escobar Hammes casam nesse fim de semana na Igreja Católica Matriz da cidade seguida de recepção na Fazenda do Sobrado em São Lourenço do Sul. A recepção leva a assinatura de Hugo Hinterholz Logística e Ambientação. O serviço será do Cliff Eventos, da chef Florinha!

Bilíngue

Inaugura nesta quarta-feira (24) na avenida Dom Joaquim, uma das ruas mais charmosas de Pelotas, a Mister Wiz, a primeira escola de inglês e educação financeira da cidade. A proprietária Marilaine Motta vai receber os convidados para um cocktail, logo mais.

Brindando a conquista

Maria Eduarda Paixão vai comemorar a formatura em Direito numa festa elegante, sexta, na sede social do Dunas Clube. Estão sendo aguardados 150 convidados. Jaqueline e Gilberto Karam receberão cumprimentos junto a Duda. Organização da Celebrando Eventos.

Pré debut

As debutantes da Sociedade Harmonia de Jaguarão vivem um dos momentos mais aguardados por elas, antes do baile de 11 de outubro. É a festa de pré debut, uma balada com efeitos de luzes, DJ e banda! As meninas capricham nos looks para a noite de danças desse fim de semana!

Ritmo de Primavera

Gabriela Leiria e a filha Laura recebem hoje a tarde na Casinha para brindar a chegada da estação das flores. Vai ter comidinhas, drinques e muitas espécies de flores. E também serão mostradas as novidades da Mariah Joias.

Alianças

A médica Lais Holz teve cerimônia de casamento com Guilherme Clavijo, num mini wedding na beira da piscina do Rio Grande Yacht Club. A organização foi de Milene Sahagoff e a decor de Priscila Valerio. O casal brindou com familiares e amigos mais próximos.