Aniversários e preparativos para Expofeira marcam a agenda da Zona Sul

Dupla comemoração
Fabiana Jardim Saint Pastous Lemos preparou uma noite assinalada pelo requinte e elegância para comemorar os 73 anos de Ana Luiza Jardim Saint Pastous e os 58 anos de Gustavo Lemos.
A morada do Condomínio Veredas estava repleta de familiares e amigos do casal anfitrião.
A mesa central estava deslumbrante, idealizada por Fabiana, e valorizada com as flores de Gabriela Leiria. O serviço de Irene Assumpção Vianna apresentou antepastos, seguido de irretocável coquetel. Não faltou a tradicional doçaria pelotense.
Noite animada
Simone de Souza Mello brindou os seus joviais 50 anos em ocasião descontraída na Associação Rural de Pelotas.
A caçula de Anna Helena e Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello recebeu amigos para uma noite em que o serviço do buffet Cliff mereceu todos os elogios.
Maria do Carmo e Érico Ribeiro, Miriam e Cláudio Ribeiro , Beth Amaral Lemos, Silvia e Oswaldo Barbosa, Livia e Marcelo Molinari, Luísa e Jorge Hallal entre as muitas presenças.
Expofeira Pelotas: 99 anos
Apontada como uma das principais feiras do agrobussiness do Sul do Brasil, a Expofeira da Associação Rural de Pelotas já está com a sua intensa programação definida.
A semana de leilões das raças nobres é o ponto alto do evento que reúne as lideranças rurais gaúchas no Parque Ildefonso Simões Lopes.
O presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler, e sua esposa Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, estarão à frente do tradicional evento.
Jaguarão recebe as debutantes
Sociedade Harmonia de Jaguarão em grandes preparativos para o baile das debutantes, no segundo sábado de outubro. A cidade fronteiriça vive intensamente a estreia das meninas em sociedade, e a noite de gala é dos momentos marcantes do calendário de Jaguarão. Quem virá de Porto Alegre para o baile é o estilista Serginho Pacheco, responsável pela assinatura dos vestidos das debutantes Clarisse Lima Ribeiro e Paola Ensslin.
Junto ao mar
A Praia do Cassino se prepara para mais uma chegada da primavera. No último fim de semana já era visível as pessoas abrindo as casas para a primeira organizada antes do início da estação das flores! Maior polo turístico da Zona Sul, o balneário rio-grandino vive momento pulsante com a construção de novos prédios e condomínios residenciais!
