Aniversários e preparativos para Expofeira marcam a agenda da Zona Sul

Dupla comemoração

Fabiana Jardim Saint Pastous Lemos preparou uma noite assinalada pelo requinte e elegância para comemorar os 73 anos de Ana Luiza Jardim Saint Pastous e os 58 anos de Gustavo Lemos.

A morada do Condomínio Veredas estava repleta de familiares e amigos do casal anfitrião.

A mesa central estava deslumbrante, idealizada por Fabiana, e valorizada com as flores de Gabriela Leiria. O serviço de Irene Assumpção Vianna apresentou antepastos, seguido de irretocável coquetel. Não faltou a tradicional doçaria pelotense.

Noite animada

Simone de Souza Mello brindou os seus joviais 50 anos em ocasião descontraída na Associação Rural de Pelotas.

A caçula de Anna Helena e Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello recebeu amigos para uma noite em que o serviço do buffet Cliff mereceu todos os elogios.

Maria do Carmo e Érico Ribeiro, Miriam e Cláudio Ribeiro , Beth Amaral Lemos, Silvia e Oswaldo Barbosa, Livia e Marcelo Molinari, Luísa e Jorge Hallal entre as muitas presenças.

Expofeira Pelotas: 99 anos

Apontada como uma das principais feiras do agrobussiness do Sul do Brasil, a Expofeira da Associação Rural de Pelotas já está com a sua intensa programação definida.

A semana de leilões das raças nobres é o ponto alto do evento que reúne as lideranças rurais gaúchas no Parque Ildefonso Simões Lopes.

O presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler, e sua esposa Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, estarão à frente do tradicional evento.

Jaguarão recebe as debutantes

Sociedade Harmonia de Jaguarão em grandes preparativos para o baile das debutantes, no segundo sábado de outubro. A cidade fronteiriça vive intensamente a estreia das meninas em sociedade, e a noite de gala é dos momentos marcantes do calendário de Jaguarão. Quem virá de Porto Alegre para o baile é o estilista Serginho Pacheco, responsável pela assinatura dos vestidos das debutantes Clarisse Lima Ribeiro e Paola Ensslin.

Junto ao mar