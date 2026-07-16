UCPel passa a transmitir exames oftalmológicos em tempo real para alunos e pacientes

Aparelhos passaram a integrar a estrutura do consultório localizado no Campus da Saúde, onde são realizadas entre 75 e 100 consultas mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Bruno Böhm / UCPel

A consulta oftalmológica realizada no ambulatório da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) ganhou novos recursos tecnológicos neste semestre. Com investimento superior a R$ 150 mil, o curso de Medicina adquiriu equipamentos que tornam os exames mais precisos e permitem que estudantes acompanhem, em tempo real, as imagens observadas pelo professor durante o atendimento.

Os aparelhos passaram a integrar a estrutura do consultório localizado no Campus da Saúde, onde são realizadas entre 75 e 100 consultas mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a universidade, os recursos utilizados na aquisição são provenientes do próprio curso de Medicina.

Entre os equipamentos incorporados estão um autorrefrator, uma cadeira e coluna oftalmológica e um sistema de vídeo com câmera profissional acoplada à lâmpada de fenda, equipamento utilizado para examinar, com grande ampliação, estruturas como córnea, cristalino, íris e retina.

A principal mudança está na possibilidade de transmitir as imagens do exame para um monitor instalado no consultório. Com isso, alunos e pacientes conseguem visualizar exatamente o que está sendo analisado durante a consulta.

Segundo o professor de Medicina Lucas Marques, a tecnologia melhora tanto o aprendizado dos estudantes quanto a compreensão dos pacientes sobre o diagnóstico.

— Quando conseguimos mostrar ao paciente, na tela, a imagem da própria catarata ou das alterações provocadas pela retinopatia diabética, ele entende melhor a doença e sai da consulta com menos dúvidas. Para os alunos, a possibilidade de acompanhar o exame em tempo real aproxima a teoria da prática e facilita a identificação das patologias — afirma.

Apesar da modernização, o investimento não tem como objetivo ampliar o número de consultas realizadas no ambulatório. Conforme Marques, a prioridade é elevar a qualidade da assistência prestada e aperfeiçoar a formação dos futuros médicos.

Segundo ele, o contato com esses equipamentos durante a graduação fortalece o raciocínio clínico e prepara os estudantes para o diagnóstico de doenças frequentes na prática médica, como erros de refração, glaucoma, catarata e conjuntivites, além das provas de residência médica.

Modernização faz parte de plano permanente

Entre as principais novidades estão um autorrefrator, uma cadeira e coluna oftalmológica e um sistema de vídeo com câmera profissional acoplada à lâmpada de fenda. Bruno Böhm / UCPel

A atualização do ambulatório de oftalmologia integra um cronograma de renovação da infraestrutura do curso de Medicina, segundo o coordenador da graduação, Cayo Lopes.

De acordo com ele, a universidade também realizou investimentos neste ano em equipamentos destinados ao atendimento cardiovascular, procedimentos cirúrgicos e assistência ao paciente crítico.

— Não é uma ação isolada. Também investimos no Hospital de Simulação, com novos manequins, e já temos outras melhorias previstas para o próximo ano — afirma.

Atendimento continua pelo SUS

As consultas oftalmológicas seguem sendo oferecidas gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde.

Para acessar o serviço, moradores de Pelotas devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Caso haja indicação médica, o paciente é encaminhado pela Central de Regulação do município para atendimento no ambulatório da UCPel.



