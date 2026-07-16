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UCPel passa a transmitir exames oftalmológicos em tempo real para alunos e pacientes

Sistema com câmera acoplada à lâmpada de fenda amplia a precisão dos diagnósticos e torna o ensino mais interativo

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Igor Islabão

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