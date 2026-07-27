UCPel aposta em formação baseada em evidências para atualizar profissionais da saúde

Iniciativa pretende aproximar a produção acadêmica da prática profissional. Divulgação / Arquivo/UCPel

A educação continuada tem ganhado espaço como estratégia para manter profissionais da saúde atualizados diante das constantes mudanças em protocolos clínicos, tecnologias e práticas assistenciais. Em Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) lançou dois cursos de curta duração voltados à atualização técnica e científica de profissionais da área.

Desenvolvidas em parceria com a IntraSaúde Educação, as formações abordam temas relacionados à segurança do paciente, ao uso seguro de medicamentos e ao atendimento farmacêutico baseado em evidências. As inscrições já estão abertas.

Segundo o coordenador de Educação Continuada e Extensão da UCPel, Daniel Schuch, a iniciativa busca aproximar o conhecimento produzido na universidade da realidade dos serviços de saúde.

— Juntos, unimos expertise acadêmica e experiência de mercado para que possamos proporcionar ao aluno a melhor qualificação profissional — afirma.

Um dos cursos, Segurança na cadeia medicamentosa: da prescrição ao uso seguro, analisa as causas de incidentes envolvendo medicamentos sob a perspectiva da segurança do paciente.

O conteúdo discute não apenas erros individuais, mas também fatores relacionados aos processos de trabalho e à comunicação entre equipes de saúde. A formação será oferecida na modalidade Educação a Distância (EAD), com duração de dois meses.

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A segunda formação, Semiologia, Comunicação e Simulação Realística de Atendimento Farmacêutico, é destinada a farmacêuticos e utiliza a simulação realística, metodologia que reproduz situações clínicas para desenvolver habilidades técnicas e de comunicação em ambiente controlado.

Segundo a UCPel, é o único curso no Rio Grande do Sul com foco específico na abordagem clínica do paciente pelo farmacêutico utilizando essa metodologia. A formação ocorrerá em formato híbrido, com atividades presenciais e on-line.

Para a diretora técnico-científica da IntraSaúde Educação e professora dos cursos, Priscila Ferraz, a proposta é ampliar o acesso à atualização científica.



