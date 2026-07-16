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O que fazer para reduzir os impactos do El Niño nas lavouras? Embrapa divulga orientações aos produtores

Pesquisadores recomendam planejamento antecipado, monitoramento das previsões e adoção de boas práticas para reduzir perdas na agropecuária da Região Sul

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Gabriel Veríssimo

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