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Batata resistente à geada e outros 'superpoderes': o que o Pampa ensina sobre o futuro da alimentação

Pesquisa inédita reúne 199 parentes silvestres de cultivos agrícolas e reforça a importância da conservação do bioma

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Stéfane Costa

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