Projeto ensina programação a crianças por meio de jogos e desafios no sul do Estado

Atividade "Áquario" introduz ferramentas de programação para estudantes do 5º ano do IMDAZ. Divulgação / Arquivo Pessoal

Aprender conceitos de programação utilizando jogos de tabuleiro, desafios lógicos e atividades digitais faz parte da rotina de estudantes do Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ), em Pelotas. A experiência é proporcionada pelo projeto Computação nas Escolas, desenvolvido pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) desde 2023.

A iniciativa busca introduzir conceitos de computação para crianças do Ensino Fundamental por meio de atividades lúdicas, estimulando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o pensamento computacional.

Coordenado pelos professores Lizandro Oliveira e Morgana da Rosa, o projeto integra o programa Computação na Prática e conta com a participação de estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da universidade.

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As atividades ocorrem semanalmente e combinam exercícios realizados em computadores com dinâmicas que dispensam o uso de equipamentos tecnológicos.

Segundo Oliveira, a proposta é aproximar os alunos de conceitos presentes na área da computação sem transformar os encontros em aulas tradicionais.

— Os alunos do projeto são sempre incentivados a aprender conceitos computacionais e das áreas exatas em um ambiente que os capacite de uma forma descontraída. Isso possibilita o aprendizado de conceitos teóricos — afirma.

Iniciativa ajuda a desenvolver o raciocínio

Durante os encontros, os estudantes participam de atividades chamadas de "plugadas" e "desplugadas".

Nas atividades digitais, utilizam plataformas educacionais voltadas à programação e ao desenvolvimento do pensamento computacional. Já nas propostas sem computadores, conceitos como algoritmos, sequência lógica e resolução de problemas são trabalhados por meio de papel, caneta e jogos de tabuleiro.

Atualmente, inciativa realiza atividades semanais no Instituto de Menores Dom Antônio Zattera. Lisandro Oliveira / Arquivo Pessoal

A metodologia busca desenvolver habilidades que podem ser aplicadas em diferentes áreas do conhecimento, além de estimular o interesse dos alunos pela tecnologia.

Trabalho na Robopel 214

Os resultados da iniciativa serão apresentados durante a Robopel 214, mostra de ciência, arte, tecnologia e inovação que ocorre nos dias 9 e 10 de julho no Pelotas Parque Tecnológico.

No evento, professores e estudantes responsáveis pelo projeto irão demonstrar algumas das atividades utilizadas nas oficinas e apresentar ao público a proposta desenvolvida junto aos alunos do IMDAZ.

Segundo os organizadores, a participação na feira também servirá para divulgar a iniciativa a escolas da região interessadas em adotar ações semelhantes.



