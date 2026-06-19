Ciência

Corrida contra o tempo
Notícia

Novo exame em Pelotas agiliza diagnóstico de morte encefálica e pode ampliar doação de órgãos

Realizada no Hospital São Francisco de Paula, arteriografia cerebral elimina a necessidade de transferências e reduz o tempo de confirmação em casos críticos

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS