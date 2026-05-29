Ciência

Tecnologia
Notícia

Inteligência artificial desenvolvida em Pelotas pretende agilizar exames de cães e gatos

Estudo inédito foca no desenvolvimento de um software que atua como segunda leitura de radiografias veterinárias, diminuindo a espera por resultados

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS