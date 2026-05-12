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Estudantes gaúchos levam robô que faz tarefas domésticas para 'Copa do Mundo de Robótica' na Coreia do Sul

Projeto criado por alunos da Universidade Federal de Rio Grande (Furg) foi destaque na seletiva para maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo

Thaina Martins

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