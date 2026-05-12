Estudantes gaúchos levam robô que faz tarefas domésticas para 'Copa do Mundo de Robótica' na Coreia do Sul

A equipe FBOT é formada por 50 alunos voluntários de cursos de graduação e pós-graduação. Reprodução / RBS TV

Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), no sul do Estado, vão representar o Brasil na maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo, a RoboCup 2026, na Coreia do Sul. O grupo desenvolveu robôs que realizam tarefas domésticas e industriais.

A equipe FBOT é formada por 50 alunos voluntários de cursos de graduação e pós-graduação. Eles são responsáveis por todo o processo de criação dos robôs — desde a estrutura física até o desenvolvimento do software que comanda as máquinas.

O grupo atua em duas frentes principais: robótica doméstica, com robôs que simulam tarefas do dia a dia, como organizar ambientes; e robótica industrial, com projetos que replicam operações de uma fábrica.