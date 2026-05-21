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Embrapa lidera projeto para recuperar propriedades afetadas por extremos climáticos

Plataforma reúne sete unidades da Embrapa no Sul do Brasil e busca criar soluções para recuperação produtiva

Gabriel Veríssimo

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