De robótica à inteligência artificial: projeto Robopel amplia alcance educacional na Zona Sul

As atividades presenciais ocorrem no espaço do parque tecnológico, em Pelotas, além de ações desenvolvidas em instituições de ensino da região. Divulgação / Pelotas Parque Tecnológico

Criado em 2018 pelo Pelotas Parque Tecnológico, o Robopel promove atividades de robótica, programação e computação criativa com foco na aproximação de estudantes, professores e escolas das áreas de ciência, tecnologia e inovação.

As atividades presenciais ocorrem no espaço do parque tecnológico, em Pelotas, além de ações desenvolvidas em instituições de ensino da região. Parte da programação também é disponibilizada de forma online, inclusive no canal do YouTube do parque.

— A ideia de criar o Robopel surgiu da necessidade de aproximar crianças e jovens das áreas de ciência, tecnologia e inovação. O projeto foi pensado como uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento tecnológico e estimular novas competências voltadas ao futuro do trabalho e da educação digital — afirma a diretora executiva do parque tecnológico, Rosâni Boeira Ribeiro

Ao longo das edições, o Robopel ampliou a proposta inicial, antes focada principalmente em robótica, e passou a incorporar temas como inteligência artificial, cultura maker, games educacionais, empreendedorismo, internet das coisas, inclusão digital e sustentabilidade.

— Embora a robótica tenha sido um dos pilares iniciais do evento, o Robopel evoluiu para uma proposta mais ampla de tecnologia e inovação — explica Rosâni.

Além do público estudantil, o projeto também passou a envolver professores, gestores escolares e profissionais da educação, com oficinas e formações voltadas ao uso de ferramentas digitais em sala de aula.

— A cada edição, o Robopel se torna um espaço cada vez mais interdisciplinar e conectado às tendências educacionais e tecnológicas. O evento não é voltado apenas para alunos; há também uma forte participação de educadores e instituições de ensino, fortalecendo a integração entre escolas, universidades e setor tecnológico — complementa a diretora.

Com o formato híbrido adotado nas últimas edições, o projeto passou a contar com a participação de oficineiros de diferentes estados brasileiros e até do exterior, ampliando o alcance das atividades promovidas pelo parque tecnológico. Parte das oficinas ocorre presencialmente e outra parte é disponibilizada online, inclusive no canal do YouTube da instituição.

Próxima edição ocorre em julho

O Pelotas Parque Tecnológico está com inscrições abertas para a submissão de projetos escolares que serão apresentados durante o "Robopel 214", marcado para os dias 9 e 10 de julho de 2026.

As propostas selecionadas integrarão a mostra de projetos da programação do evento, voltada às áreas de robótica, programação, inovação e tecnologia educacional. O formulário de inscrição está disponível online.