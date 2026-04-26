Pesquisadores da UFPel participam de missão na Europa sobre resiliência climática

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Grupo foi formado após a enchente de maio de 2024 . Samuel Beskow / Arquivo pessoal

Uma comitiva de pesquisadores do Núcleo Integrado de Previsão (NIP) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) partiu neste domingo (26) para a Europa para uma missão técnica de duas semanas sobre resiliência climática e prevenção a desastres. O grupo visitará os Países Baixos e a Áustria para trocar experiências sobre os desafios enfrentados diante das mudanças climáticas.

Integram o grupo especialistas das áreas de meteorologia, hidrologia e cartografia, além do coordenador regional da Defesa Civil. Na viagem, o grupo também será acompanhado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A viagem é realizada a partir de um projeto do Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas (Criec) do Estado com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e apresentará estudos sobre a realidade climática da região sul do Estado, além de buscar novas tecnologias e experiências já adotadas pelos países europeus.

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A missão começa pelos Países Baixos, onde os pesquisadores farão visitas técnicas a estruturas de contenção e participarão de um workshop do Real Instituto Meteorológico dos Países Baixos (KNMI), em que apresentarão o trabalho que vem sendo realizado no Rio Grande do Sul. Ainda nos Países Baixos, o grupo do NIP participará de um encontro no Instituto Deltares, uma das principais instituições tecnológicas de pesquisa e engenharia hidráulica e infraestrutura.

— Vamos ter um outro workshop para conhecer a infraestrutura deles, algumas pesquisas que eles desenvolvem, e nós também vamos apresentar o nosso projeto do Criec, do qual um dos pesquisadores deles participa. Vai ter bastante interação com o pessoal desse instituto que é referência na Europa no quesito de eventos extremos — explica o professor Samuel Beskow, coordenador do NIP e professor de hidrologia da UFPel.

Na segunda semana, a comitiva chega a Viena, na Áustria, para participar de um congresso da União Geofísica Europeia (EGU) que reunirá milhares de especialistas do mundo todo. No congresso, os pesquisadores gaúchos apresentarão seis trabalhos desenvolvidos na região nas áreas de meteorologia e cartografia.

— A gente busca trazer o conhecimento, a expertise de pesquisadores estrangeiros, e ao mesmo tempo a gente busca fazer os projetos daqui uma referência, levar esse conhecimento produzido aqui para o exterior, de modo a mostrar que aqui também podem ser encontradas soluções interessantes.

O Núcleo Integrado de Previsão foi formado após a enchente de maio de 2024 pelos pesquisadores orientaram a prefeitura de Pelotas e a Defesa Civil na sala de situação criada para monitorar o cenário na região, especialmente nas águas da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo.

Desde então, o NIP já obteve financiamento através de editais do governo do Estado para a compra de equipamentos de levantamento topográfico e batimetria. Um dos projetos já realizados foi no Rio Piratini, nas cidades de Cerrito e Pedro Osório, onde já ocorreram diversas enchentes em que a população precisou deixar suas casas.

A iniciativa do NIP acompanha o nível do rio em tempo real para a emissão de alertas e envolveu um levantamento inédito com drone equipado com sensor LIDAR para desenvolver um modelo 3D do relevo.

— O sistema é usado tanto para dizer que precisa tirar o pessoal das casas quanto para dar segurança e dizer que não vai acontecer — explica Beskow.



