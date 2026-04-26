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Pesquisadores da UFPel participam de missão na Europa sobre resiliência climática

Especialistas do Núcleo Integrado de Previsão passarão duas semanas nos Países Baixos e na Áustria

Douglas Dutra

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