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Pesquisa arqueológica vai investigar mais de 2 mil anos de ocupação no Passo dos Negros, em Pelotas

Projeto liderado pela UFPel foi aprovado pelo Iphan e envolve comunidade local no estudo

Frederico Feijó

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