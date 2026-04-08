Pesquisa arqueológica vai investigar mais de 2 mil anos de ocupação no Passo dos Negros, em Pelotas

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Área do Passo dos Negros será investigada em projeto que busca identificar vestígios de diferentes períodos históricos. Divulgação / UFPel

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou a execução de um projeto de pesquisa arqueológica que pretende investigar mais de 2 mil anos de ocupação humana no Passo dos Negros, em Pelotas. O estudo é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e deve ser desenvolvido ao longo de 16 meses.

Denominado Projeto de Pesquisa Arqueológica no Passo dos Negros (PROPasso), o trabalho reúne diferentes áreas do conhecimento, como arqueologia, antropologia, arquitetura, geografia e ecologia, além de integrar saberes populares da própria comunidade.

O território é considerado um sítio multicomponencial, com vestígios de diferentes períodos históricos sobrepostos — desde ocupações pré-coloniais até atividades industriais mais recentes.

Área de estudo e objetivos

A pesquisa será realizada em uma área que abrange o entorno do arroio Pelotas, o Canal São Gonçalo e zonas urbanas próximas. O objetivo é identificar e cadastrar sítios arqueológicos, com expectativa de encontrar vestígios ligados a diferentes períodos e grupos.

Entre os focos estão possíveis evidências de ocupações Guarani, registros da atividade charqueadora e marcas da presença da população negra, tanto no período da escravização quanto após a abolição.

O cadastramento desses locais permitirá que sejam reconhecidos oficialmente como patrimônio arqueológico, passando a ser monitorados e protegidos pelo Iphan, conforme prevê a legislação brasileira.

Memória, identidade e reparação histórica

Para os pesquisadores, o estudo vai além da identificação de vestígios materiais e contribui para a valorização da história local.

— Esse estudo é fundamental para revelar camadas da nossa história que muitas vezes não estão registradas nos documentos oficiais. O Passo dos Negros é um território profundamente vinculado à presença e à resistência da população negra na formação da cidade — afirma Gilmar Pinheiro, chefe do Escritório Técnico da Fronteira Sul do Iphan.

Segundo ele, a arqueologia também cumpre um papel importante de reparação histórica e fortalecimento da identidade cultural.

Participação da comunidade

Um dos diferenciais do projeto é a participação direta dos moradores do Passo dos Negros, que atuam como “comunidade pesquisadora”, colaborando nas atividades de campo e laboratório.

A equipe é coordenada pelo arqueólogo Cláudio Baptista Carle, professor da UFPel, e conta com pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, além de integrantes da ONG Cuidando de Nós, ligada à própria comunidade.

Histórico do território

O Passo dos Negros é considerado um dos espaços mais antigos da formação de Pelotas, anterior à própria cidade. O nome faz referência tanto ao ponto estratégico de travessia pelo Canal São Gonçalo quanto à presença de trabalhadores escravizados que atuaram nas charqueadas da região.

Ao longo do tempo, o local abrigou estruturas importantes para o desenvolvimento econômico, como o Engenho Pedro Osório e indústrias ligadas ao agronegócio e ao setor frigorífico.



