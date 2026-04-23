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Missão internacional com pesquisadores da Furg explora zona pouco conhecida do oceano na costa brasileira

Expedição internacional reúne cientistas de 15 universidades para estudar a zona mesopelágica, entre 200 e 1000 metros de profundidade do oceano

Laura Cosme

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