Missão internacional com pesquisadores da Furg explora zona pouco conhecida do oceano na costa brasileira

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Três pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) estão integrando uma expedição científica internacional para estudar a biodiversidade presente nas áreas mais profundas do oceano na costa brasileira.

A missão, intitulada Designing the Future III, partiu de Salvador no dia 15 de abril, a bordo do navio de pesquisa oceanográfica RV Falkor (too), ligado a fundação operacional Schmidt Ocean, privada e sem fins lucrativos.

Representando a universidade rio-grandina, estão os professores do Instituto de Oceanografia Renato Mitsuo Nagata e Silvina Botta, além da pós-doutoranda Julieta Cebuhar.

A região escolhida para a expedição faz parte de um planejamento internacional da Schmidt Ocean Institute dentro da Década dos Oceanos, iniciativa global voltada à pesquisa marinha entre 2020 e 2030.

Segundo o professor Renato Nagata, a cada ano a fundação concentra seus estudos em diferentes áreas do planeta e, entre 2025 e 2027, o foco está no Atlântico Sul.

— Estamos, na verdade, em águas internacionais. A gente saiu da zona econômica exclusiva para mais de 300 milhas náuticas e estamos aqui margeando a costa brasileira, mas em águas internacionais — explica.

Além da Furg, pesquisadores de outras 14 universidades estão a bordo do navio. A previsão é que o navio retorne para a costa no início de maio, em Fortaleza.

O objetivo do cruzeiro científico é ampliar o conhecimento sobre os animais que vivem nas águas intermediárias dos oceanos e testar novos equipamentos desenvolvidos para estudar esses organismos.

— Estamos vendo que tem diversas espécies de animais desconhecidos pela ciência, além disso está sendo testado uma série de equipamentos de estudos oceanográficos, equipamentos de imagem. Nós estamos tendo a oportunidade de estar conhecendo melhor nessa área oceânica, que é muito pouco explorada cientificamente — comenta Nagata.

As pesquisas concentram-se na chamada zona mesopelágica, faixa entre 200 e 1000 metros de profundidade de água, localizada abaixo da camada iluminada pelo sol e considerada um dos ambientes menos conhecidos do planeta.

Segundo o professor Nagata, a zona mesopelágica abriga uma biodiversidade ainda pouco estudada. Entre os organismos encontrados estão ctenóforos, medusas, sifonóforos e poliquetas pelágicos.

Esses animais são caracterizados por serem frágeis e transparentes, capazes de produzir luz própria, fenômeno conhecido como bioluminescência.

Tecnologia de ponta para estudar os organismos

Durante a expedição, o pesquisador utiliza câmeras de alta velocidade para registrar os movimentos dos animais em câmera lenta e analisar detalhes da natação.

Com o uso dessas ferramentas, os pesquisadores irão produzir modelos computacionais em 4D dos organismos transparentes estudados.

A proposta é combinar imagens detalhadas, análises comportamentais e estudos químicos para compreender melhor como esses animais vivem, se alimentam e se locomovem nas profundezas.

— Através de uso de câmeras de alta velocidade, a gente filma em super câmera lenta e consegue descrever como eles fazem. Ao combinar imagens geradas por técnicas de escaneamento detalhadas, com quantificações comportamentais e estudos químicos, a equipe obterá uma compreensão mais profunda sobre como os animais vivem no oceano — complementa Nagata.

A expedição é liderada pela pesquisadora Karen Osborn, do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, nos Estados Unidos, e reúne oceanógrafos, biólogos, engenheiros, zoólogos, cientistas da computação e bioinformatas de diferentes regiões do mundo.



