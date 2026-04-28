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Expedições de 120 dias mapeiam vida marinha em escala inédita no litoral do RS

Estudo monitora baleias a aves na Bacia de Pelotas como etapa para futura exploração de petróleo; navio percorrerá 130 pontos na costa

Laura Cosme

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