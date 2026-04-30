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De criação de games à inteligência artificial: projeto em Pelotas aproxima estudantes da ciência

Laboratórios instalados no Parque Tecnológico promovem oficinas práticas de programação, inovação e empreendedorismo para estudantes

Laura Cosme

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