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Como a Embrapa pretende criar sementes brasileiras de cannabis medicinal no sul do RS

Unidade Clima Temperado, em Pelotas, aguarda exigências da Anvisa para dar início aos estudos com foco em produção nacional

Gabriel Veríssimo

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